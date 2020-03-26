Почему по всей Украине ввели чрезвычайную ситуацию

Учитывая тенденцию распространения заболеваний коронавирусом, правительство приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации еще на 21 день – до 24 апреля включительно.

Випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві, а отже, для того, аби не допустити поширення хвороби у геометричній прогресії, карантинні заходи будуть продовжені.

Що таке надзвичайна ситуація? Пояснення у графіці від 24 каналу, доскрольте вниз.

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Надзвичайна ситуація запроваджується для того, аби більш чітко координувати діяльність всіх цивільних служб на державному та місцевому рівнях. Вони працюватимуть у посиленому режимі, як і наші медики, які вже сьогодні протистоять загрозі COVID-19.