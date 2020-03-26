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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      БЛОГ Галина Янченко
      Депутат фракции "Слуга народа", член Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

      Почему по всей Украине ввели чрезвычайную ситуацию

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      Что предусматривает чрезвычайная ситуация? / globallookpress.com

      Учитывая тенденцию распространения заболеваний коронавирусом, правительство приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации еще на 21 день – до 24 апреля включительно.

      Випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві, а отже, для того, аби не допустити поширення хвороби у геометричній прогресії, карантинні заходи будуть продовжені.

      Що таке надзвичайна ситуація? Пояснення у графіці від 24 каналу, доскрольте вниз.

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      Надзвичайна ситуація запроваджується для того, аби більш чітко координувати діяльність всіх цивільних служб на державному та місцевому рівнях. Вони працюватимуть у посиленому режимі, як і наші медики, які вже сьогодні протистоять загрозі COVID-19.

      Що означає режим надзвичайної ситуації безпосередньо для громадян?

      Підкреслю, що він жодним чином не впливає на громадянські права та свободи українців – на відміну від режиму надзвичайного стану. Але режим надзвичайної ситуації також може створити тимчасові незручності.

      Нагадаю, що у цей період влада може: залучати будь-які держструктури та сили для подолання надзвичайної ситуації, посилювати охорону громадського порядку, евакуювати або відселяти постраждалих, проводити санітарну обробку одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, запроваджувати обмежувальні заходи, обсервацію та карантин, зупиняти роботу різних організацій та підприємств у зоні надзвичайної ситуації.

      Школи та усі заклади освіти продовжать карантин до 21 квітня. Буде змінений формат проведення ЗНО. Докладна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН.

      Так, в містах може бути обмежений чи зовсім припинений рух громадського транспорту. Я розумію, що це створить незручності для багатьох наших громадян, але вони – тимчасові.

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      Додатково до рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій країні уряд постановив:

      • належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
      • залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
      • усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
      • надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

      Бажаю всім нам пережити період вимушеного карантину з розумінням та гідно подолати цей виклик – у найближчі 30 днів життя зміниться для всіх нас.


      Що передбачає введення надзвичайної ситуації / Графіка 24 каналу

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      Автор: Галина Янченко
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Публикации Чрезвычайное происшествие
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