Почему политики снова "поднимают" зарплаты

Украинские политики заговорили о повышении заработных плат и пенсий для украинцев. В очередной раз у них это вопрос остро встает со стартом предвыборной агитации.

А между тем Украина официально признана страной третьего мира. Доходы наших граждан не просто самые низкие в Европе, они иногда ниже, чем в африканских странах.

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Украинцы проживают в богатой природными ресурсами европейской стране. И, вместе с тем, мы официально самая бедная нация Европы. По данным ООН, 60% населения проживает за чертой бедности. То есть располагают менее 5 долларами в сутки. Украинские же чиновники уверяют – граждане имеют теневые доходы, которые не учитывает статистика. Так где же правда?

У меня пенсия 1471, 96. А отопление стоит 1,5 тысячи гривен в месяц. Я сама инженер, но есть люди, которые живут на 900 гривен с ребенком-инвалидом,

– заявила местная жительница Светлана.

Информацию об обнищании украинцев подтверждает и международная организация JODI. Они констатируют, что средняя зарплата граждан в Украине варьируется от 250 евро в столице, до 170 – на востоке страны.

Председатель комитета экономистов Украины Александр Новак отметил, что средняя зарплата украинцев является самой низкой в ​​Европе. В частности, в 2 раза ниже, чем в Беларуси и на 20% ниже, чем в Молдове, стране в которой нет ничего, кроме садов и виноградников.

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Другая проблема – зарплаты и пенсии украинцев за это время так и не догнали цены, и тем более не отбили девальвацию гривны. Говоря простым языком, если ваш доход в январе 2014 года был эквивалентен 200 долларам – то есть 1600 гривен, то говорить о выходе из кризиса можно, если он превысил инфляцию и составил 3 тысячи 100 гривен. О возвращении финансовой состоятельности украинцев на докризисный уровень можно говорить, когда зарплата или пенсия вырастет пропорционально курсу доллара.

Сейчас украинское правительство говорит о повышении социальных платежей. Но называть это повышением некорректно. Это лишь частичная индексация того обвала доходов украинцев, который произошел за последние 4 года,

– сообщил Александр Новак.

А вот для реального роста зарплаты нет экономической основы. Шанс был бы если бы политики выполнили предвыборные обещания: создали условия для развития малого и среднего бизнеса, улучшили бизнес-климат для иностранных инвесторов, распродали госпредприятия и сняли мораторий на продажу земли. Ничего из этого за 4 года так и не воплотили в жизнь. А теперь в последний год каденции и президент, и депутаты рвутся поднимать социальный минимум.

Я спрашиваю, будете ли вы менять страну? Они говорят: нет, мы просто зарплаты повысим под выборы. И в чем тогда разница между политическими силами,

– заявила политический консультант SIK-Group Екатерина Одарченко.

Эксперты советуют отдавать голоса не за тех, кто в ручном режиме поднимает зарплаты и пенсии, только ускоряя таким образом рост цен. К тому же ни одна экономика не вытянет одновременно и низкие налоги, и бесплатное образование, и высокие пенсии.

Екатерина Одарченко считает, что нельзя платить 15% налогов с дохода и получать государственные сервисы полностью бесплатными. Ведь кто же тогда за это будет платить? Платежеспособна ли такая система?

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Такой модели придерживались коммунисты. Она привела к банкротству СССР и его распаду.