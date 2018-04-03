Чому політики знову "піднімають" зарплати

Українські політики заговорили про підвищення заробітних плат та пенсій для українців. У черговий раз у них це питання гостро постає зі стартом передвиборчих агітацій.

А між тим Україна офіційно визнана країною третього світу. Доходи наших громадян не просто найнижчі в Європі, вони подекуди нижчі, ніж у африканських країнах.

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Українці проживають у найбагатшій на природні ресурси європейській країні. І, разом з тим, ми офіційно найбідніша нація Європи. За даними ООН, 60% населення проживає за межею бідності. Тобто мають у своєму розпорядженні менше 5 доларів на добу. Українські ж чиновники переконують – громадяни мають тіньові доходи, які не враховує статистика. То де ж правда?

У мене пенсія 1471,96. А опалення складає 1,5 тисячі гривень в місяць. Я сама інженер, але ж є люди, які живуть на 900 гривень з дитиною-інвалідом,

– заявила місцева мешканка Світлана.

Інформацію про зубожіння українців підтверджує й міжнародна організація JODI. Вони констатують, що середня зарплата громадян в Україні варіюється від 250 євро у столиці, до 170 – на сході країни.

Голова комітету економістів України Олександр Новак зазначив, що середня зарплата українців є найнижчою в Європі. Зокрема, в 2 рази нижчою, ніж у Білорусі і на 20% нижчою, ніж у Молдові, країні у якій нічого немає, крім садів і виноградників.

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Інша проблема – зарплати і пенсії українців за цей час так і не наздогнали ціни, і тим більше не відбили девальвацію гривні. Говорячи простою мовою, якщо ваш дохід у січні 2014 складав еквівалент 200 доларів – тобто 1 600 гривень, то говорити про вихід із кризи можна, якщо він перевищив інфляцію і становить 3 тисячі 100 гривень. Про повернення фінансової спроможності українців на докризовий рівень можна говорити, коли зарплата чи пенсія виросте пропорційно курсу долара.

Зараз український уряд говорить про підвищення соціальних платежів. Але називати це підвищенням не коректно. Це лише часткова індексація того обвалу доходів українців, який відбувся за останні 4 роки,

– поінформував Олександр Новак.

А от для реального зростання зарплати немає економічного підґрунтя. Шанс був би якби політики виконали передвиборчі обіцянки: створили умови для розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшили бізнес-клімат для іноземних інвесторів, розпродали держпідприємства і зняли мораторій на продаж землі. Нічого з цього за 4 роки так і не втілили у життя. А тепер в останній рік каденції і президент, і депутати рвуться піднімати соціальний мінімум.

Я запитую чи ви ж будете змінювати країну? Вони кажуть: ні, ми просто зарплати підвищимо під вибори. І в чому тоді різниця між політичними силами,

– заявила політичний консультант SIK-Group Катерина Одарченко.

Експерти радять віддавати голоси не за тих, хто у ручному режимі піднімає зарплати і пенсії, лише прискорюючи таким чином зростання цін. До того ж жодна економіка не витягне одночасно і низькі податки, і безкоштовну освіту, і високі пенсії.

Катерина Одарченко вважає, що не можна платити 15% податків з доходу і отримувати державні сервіси повністю безкоштовні. Адже хто ж тоді за це платитиме? Чи платоспроможна така система?

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Такої моделі дотримувалися комуністи. Вона призвела до банкрутства СРСР та його розпаду.