У Молдові підписали "декларацію" про об'єднання країни з Румунією

В неділю, 25 березня, в Кишиневі відбулася акція "Великі національні збори", присвячена 100-річчю приєднання Бессарабії до Румунії. Учасники акції підписали символічну декларацію про об'єднання Молдови з Румунією.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначимо, що в лютому 10 молдовських населених пунктів підписали "декларацію" про об'єднання з Румунією.

Видання уточнило, що організував мітинг "Альянс століття", який об'єднує уніоністські організації Молдови і Румунії.

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За словами організаторів, в акції прихильників об'єднання Молдови з Румунією взяли участь 100 тисяч осіб, проте поліція Кишинева нарахувала лише 7 тисяч.

Зазначається, що під час мітингу правоохоронці затримали групу молодих людей, а саме 21 людину, у яких були виявлені протигази, бити, маски і ножі.

Також повідомляється, що з 1 по 14 квітня молдовські громадські організації проведуть соціологічне опитування про ставлення населення до об'єднання з Румунією.