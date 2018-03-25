В Молдове подписали "декларацию" об объединении страны с Румынией

В воскресенье, 25 марта, в Кишиневе состоялась акция "Великое национальное собрание", посвященная 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии. Участники акции подписали символическую декларацию об объединении Молдовы с Румынией.

Об этом сообщает​ NewsMaker.

Отметим, что в феврале 10 молдавских населенных пунктов подписали "декларацию" об объединении с Румынией.

Издание уточнило, что организовал митинг "Альянс века", который объединяет унионистские организации Молдовы и Румынии.

Читайте также: В Беларуси силовики устроили массовые задержания людей в День Воли

По словам организаторов, в акции сторонников объединения Молдовы с Румынией приняли участие 100 тысяч человек, однако полиция Кишинева насчитала только 7 тысяч.

Отмечается, что во время митинга правоохранители задержали группу молодых людей, а именно 21 человека, у которых были обнаружены противогазы, биты, маски и ножи.

Также сообщается, что с 1 по 14 апреля молдавские общественные организации проведут социологический опрос об отношении населения к объединению с Румынией.