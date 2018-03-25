В Беларуси силовики устроили массовые задержания людей в День Воли

В воскресенье, 25 марта, в Беларуси в День Воли правоохранители задержали более 30 человек, пришедших на шествие в центр Минска на площадь Якуба Коласа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Издание уточнило, что сначала силовики задерживали "для выяснения личности" всех, кто имел при себе бело-красно-белые флаги и цветы. А потом под задержание попали все, кто находился на площади.

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"Задерживают людей, которые имели мужество прийти на праздник на эту площадь. Они сейчас находятся в автозаках", – заявила сопредседатель движения "Вместе" Елена Толстая.

В свою очередь правозащитники центра "Весна" сообщили, что в целом задержаны от 30 до 50 человек, в том числе 10 наблюдателей "Весны" и 4 журналиста "Белсата". Этих людей увезли в автозаках в райотдел внутренних дел Минска.

Также есть информация о задержании лидера Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Телефоны Статкевича и его жены Марины Адамович не отвечают. По некоторым данным, оппозиционный политик находится в Ленинском райотделе внутренних дел Минска.

Что такое День Воли в Беларуси? Неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года). С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно прекращались милицией, а активисты, принимавшие в них участие –арестовывались.