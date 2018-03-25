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У Білорусі силовики влаштували масові затримання людей у День Волі

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В неділю, 25 березня, у Білорусі в День Волі правоохоронці затримали понад 30 осіб, які прийшли на ходу в центр Мінська на площу Якуба Коласа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Видання уточнило, що спершу силовики затримували "для з'ясування особи" всіх, хто мав при собі біло-червоно-білі прапори і квіти. А згодом під затримання потрапили всі, хто перебував на площі.

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"Затримують людей, які мали мужність прийти на свято на цю площу. Вони зараз перебувають в автозаках", – заявила співголова руху "Разом" Олена Толстая.

У свою чергу правозахисники центру "Весна" повідомили, що загалом затримано від 30 до 50 осіб, в тому числі 10 спостерігачів "Весни" і 4 журналістів "Белсату". Цих людей відвезли в автозаках до райвідділу внутрішніх справ Мінська.

Також є інформація про затримання лідера Білоруського національного конгресу Миколи Статкевича. Телефони Статкевича та його дружини Марини Адамович не відповідають. За деякими даними, опозиційний політик перебуває в Ленінському райвідділі внутрішніх справ Мінська.

Що таке День Волі в Білорусі? Неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року). З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, ходи, присвячені цій даті. Ці масові акції неодноразово припинялися міліцією, а активісти, що брали в них участь – арештовувались.

Теги: Фотоновини Новини Білорусі протести Мінськ
Джерело: 24 Канал
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