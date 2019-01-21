Почему правда исчезает из эфиров российских пропагандистских телеканалов

Касательно того, что говорится в эфирах пропагандистских телеканалов, часто дают указания из Кремля. Кроме того, их руководство обычно само подтирает неудобные сюжеты или интервью.

Об этом рассказал бывший оператор пропагандистского "Россия 24" Леонид Кривенков в комментарии "Радио Свобода".

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По его словам, есть несколько случаев, когда из Кремля приходили указания, какую именно информацию подавать людям.

Самый известный – это 146% на выборах в Госдуму в 2011 году. Несколько лет я работал в одной студии с телеведущими Иваном Кудрявцевым и Анной Шнайдер, которые объявили на всю страну о суммарных 146% голосах на тех выборах. Все было так: из Кремля в "Россию 24" пришла разнарядка – какие проценты за "Единую Россию" показывать в новостях. Шеф-редактор спросила: "А как же быть с другими партиями?" На это она получила ответ: "А другим партиям показывайте тот процент, который они реально набрали". Шеф-редактор не стала спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала все так, как ей приказали. Вот так и вышли те 146%,

– отметил он.

Кроме того, Леонид Кривенков рассказал об еще одном скандале, когда гости программы, которые на начальном собеседовании соглашались вести себя "как надо", в итоге в прямом эфире начинали говорить, как есть.

"Была программа, во время которой один из гостей рассказал о применении химоружия со стороны войск Башара Асада. Он начал говорить правду о производстве и использовании ядовитых веществ со стороны правительственных сирийских войск. Дрожащим голосом шеф-редактор Алексей Казаков закричал телеведущему в микрофон технического канала: "Ты что, не слышишь, что он говорит! Заткни ему рот немедленно". Телеведущий сразу же прервал эксперта: "К сожалению, наше время в эфире ограничено. Спасибо за интересное интервью". Впоследствии звонили из Кремля и устроили разнос. С тех пор этого эксперта к нам уже не приглашали", – убеждает бывший работник пропагандистского телеканала.

Также мужчина утверждает, что шеф-редакторам постоянно звонили какие-то люди из Кремля, которые корректировали содержание новостей.

"О содержании разговоров можно было легко догадаться, поскольку микрофон в аппаратной обычно включен, и все сотрудники, имеющие доступ к техническому каналу связи, слышат ответы шеф-редактора. После таких звонков шеф-редактор требовал от телеведущего преподносить новости в совершенно другом ключи , иногда даже полностью противоположном тому, что тот же самый телеведущий говорил час назад", – подчеркнул он.

Рассказал Леонид Кривенков и о том, что материалы, которые не устраивали руководство пропагандистского телеканала, затем подтирали .

"В прямом эфире бывали такие интервью, которые достаточно сильно корректировали во время повторов", – констатировал бывший оператор "России 24".

Напомним, Леонид Кривенков также рассказывал об оформления студии на пропагандистском "Россия 24". По его словам, ее разрабатывали ведущие психологи для того, чтобы влиять на телезрителей на уровне подсознания. Следовательно, в итоге благодаря правильной картинке возникает доверие к тому, что говорит человек на экране.