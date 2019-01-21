03:24
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Почему правда исчезает из эфиров российских пропагандистских телеканалов

      11 Читати новину українською
      Экс-сотрудник "России 24" рассказал, как Кремль влиял на наполнение пропагандистского вещателя
      Экс-сотрудник "России 24" рассказал, как Кремль влиял на наполнение пропагандистского вещателя / Соцсети

      Касательно того, что говорится в эфирах пропагандистских телеканалов, часто дают указания из Кремля. Кроме того, их руководство обычно само подтирает неудобные сюжеты или интервью.

      Об этом рассказал бывший оператор пропагандистского "Россия 24" Леонид Кривенков в комментарии "Радио Свобода".

      Читайте также: Как Кремль вознаграждает своих пропагандистов за ложь

      По его словам, есть несколько случаев, когда из Кремля приходили указания, какую именно информацию подавать людям.

      Самый известный – это 146% на выборах в Госдуму в 2011 году. Несколько лет я работал в одной студии с телеведущими Иваном Кудрявцевым и Анной Шнайдер, которые объявили на всю страну о суммарных 146% голосах на тех выборах. Все было так: из Кремля в "Россию 24" пришла разнарядка – какие проценты за "Единую Россию" показывать в новостях. Шеф-редактор спросила: "А как же быть с другими партиями?" На это она получила ответ: "А другим партиям показывайте тот процент, который они реально набрали". Шеф-редактор не стала спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала все так, как ей приказали. Вот так и вышли те 146%,
      – отметил он.

      Кроме того, Леонид Кривенков рассказал об еще одном скандале, когда гости программы, которые на начальном собеседовании соглашались вести себя "как надо", в итоге в прямом эфире начинали говорить, как есть.

      "Была программа, во время которой один из гостей рассказал о применении химоружия со стороны войск Башара Асада. Он начал говорить правду о производстве и использовании ядовитых веществ со стороны правительственных сирийских войск. Дрожащим голосом шеф-редактор Алексей Казаков закричал телеведущему в микрофон технического канала: "Ты что, не слышишь, что он говорит! Заткни ему рот немедленно". Телеведущий сразу же прервал эксперта: "К сожалению, наше время в эфире ограничено. Спасибо за интересное интервью". Впоследствии звонили из Кремля и устроили разнос. С тех пор этого эксперта к нам уже не приглашали", – убеждает бывший работник пропагандистского телеканала.

      Также мужчина утверждает, что шеф-редакторам постоянно звонили какие-то люди из Кремля, которые корректировали содержание новостей.

      "О содержании разговоров можно было легко догадаться, поскольку микрофон в аппаратной обычно включен, и все сотрудники, имеющие доступ к техническому каналу связи, слышат ответы шеф-редактора. После таких звонков шеф-редактор требовал от телеведущего преподносить новости в совершенно другом ключи, иногда даже полностью противоположном тому, что тот же самый телеведущий говорил час назад", – подчеркнул он.

      Рассказал Леонид Кривенков и о том, что материалы, которые не устраивали руководство пропагандистского телеканала, затем подтирали.

      "В прямом эфире бывали такие интервью, которые достаточно сильно корректировали во время повторов", – констатировал бывший оператор "России 24".

      Напомним, Леонид Кривенков также рассказывал об оформления студии на пропагандистском "Россия 24". По его словам, ее разрабатывали ведущие психологи для того, чтобы влиять на телезрителей на уровне подсознания. Следовательно, в итоге благодаря правильной картинке возникает доверие к тому, что говорит человек на экране.

      Теги: Новости политики Новости России Медиа СМИ Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      20 января , 22:13 Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      Дмитро Гнап 271
      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      20 января , 22:05 Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1450
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      20 января , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 119
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      20 января , 20:00 Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      491
      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      20 января , 19:30 Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      214
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Вооруженные столкновения в Кабуле продолжались 19 часов. ФОТО
       14 сентября 2011 , 21:17
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук