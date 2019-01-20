Как Кремль вознаграждает своих пропагандистов за ложь

Во Всероссийской государственной телерадиокомпании, куда входят такие пропагандистские телеканалы, как "Россия 1" и "Россия 24", оклады являются очень скудными, однако это не мешает некоторым ведущим приезжать на работу на роскошных автомобилях с личным водителем.

Об этом рассказал бывший оператор вещателя Леонид Кривенков в комментарии "Радио свобода".

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По его словам, разница между окладами и доходами рабочих является просто колоссальной

Некоторые телеведущие приезжают на роскошных автомобилях с личным водителем. У них есть еще дополнительные источники доходов: например, их часто приглашают на корпоративы в роли ведущих. А у телеоператора была зарплата около 45 тысяч рублей (более 20 тысяч гривен), но на руки выдавали 42 тысячи. Работа достаточно интенсивная, много сил забирала. Есть сотрудники, которые еще меньше получали,

– отметил он.

В то же время бывший оператор пропагандистского телеканала отметил, что официальные оклады там совсем незначительные, даже по российским меркам.

"Так, в 2015 году официальный оклад телеоператора составлял 6860 рублей (около 3 тысяч гривен). Не в день, а в месяц! Понятно, что за такие деньги никто работать не станет, поэтому в ВГТРК существует хитрая система надбавок, которые могут выплачивать, а могут и не платить, если сотрудник начнет "неправильно" себя вести", – добавляет Кривенков.

Также, подчеркивает он, тем людям, которые ведут себя неправильно, обычно начинают платить тот оклад, который прописан в договоре.

"У руководства есть рычаги влияния на сотрудников. Многие имеют кредиты, многие приехали из других регионов, купили в Москве квартиры, им нужно расплачиваться за ипотеку, поэтому они держатся за свои места и вынуждены вести себя так, как от них требуется", – подытожил Кривенков.

Напомним, в конце ноября 2018 года выяснилось, что постоянный ведущий "Прямых линий с Путиным" и лицо пропагандистского "Россия 1" Сергей Брылов является подданным Великобритании. Также стало известно, что его жена имеет в собственности квартиру в Лондоне, стоимость которой составляет 700 тысяч фунтов (около 25 миллионов гривен).



Кроме того, ранее СМИ распространяли информацию о роскошных виллах главных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева: первый имеет домик в Италии, а второй – в Крыму.