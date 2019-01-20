22:45
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Как Кремль вознаграждает своих пропагандистов за ложь

      63 Читати новину українською
      Бывший работник "Россия 24" обнародовал размер своей зарплаты
      Бывший работник "Россия 24" обнародовал размер своей зарплаты / Коллаж 24 канал

      Во Всероссийской государственной телерадиокомпании, куда входят такие пропагандистские телеканалы, как "Россия 1" и "Россия 24", оклады являются очень скудными, однако это не мешает некоторым ведущим приезжать на работу на роскошных автомобилях с личным водителем.

      Об этом рассказал бывший оператор вещателя Леонид Кривенков в комментарии "Радио свобода".

      Читайте также: Какие приемы использует Кремль для влияния на сознание россиян: признание экс-оператора ВГТРК

      По его словам, разница между окладами и доходами рабочих является просто колоссальной

      Некоторые телеведущие приезжают на роскошных автомобилях с личным водителем. У них есть еще дополнительные источники доходов: например, их часто приглашают на корпоративы в роли ведущих. А у телеоператора была зарплата около 45 тысяч рублей (более 20 тысяч гривен), но на руки выдавали 42 тысячи. Работа достаточно интенсивная, много сил забирала. Есть сотрудники, которые еще меньше получали,
      – отметил он.

      В то же время бывший оператор пропагандистского телеканала отметил, что официальные оклады там совсем незначительные, даже по российским меркам.

      "Так, в 2015 году официальный оклад телеоператора составлял 6860 рублей (около 3 тысяч гривен). Не в день, а в месяц! Понятно, что за такие деньги никто работать не станет, поэтому в ВГТРК существует хитрая система надбавок, которые могут выплачивать, а могут и не платить, если сотрудник начнет "неправильно" себя вести", – добавляет Кривенков.

      Также, подчеркивает он, тем людям, которые ведут себя неправильно, обычно начинают платить тот оклад, который прописан в договоре.

      "У руководства есть рычаги влияния на сотрудников. Многие имеют кредиты, многие приехали из других регионов, купили в Москве квартиры, им нужно расплачиваться за ипотеку, поэтому они держатся за свои места и вынуждены вести себя так, как от них требуется", – подытожил Кривенков.

      Напомним, в конце ноября 2018 года выяснилось, что постоянный ведущий "Прямых линий с Путиным" и лицо пропагандистского "Россия 1" Сергей Брылов является подданным Великобритании. Также стало известно, что его жена имеет в собственности квартиру в Лондоне, стоимость которой составляет 700 тысяч фунтов (около 25 миллионов гривен).

      Кроме того, ранее СМИ распространяли информацию о роскошных виллах главных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева: первый имеет домик в Италии, а второй – в Крыму.

      Теги: Медиа Деньги СМИ Российская пропаганда Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      сегодня , 22:13 Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"
      Дмитро Гнап 72
      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:05 Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 519
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      сегодня , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 90
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      397
      Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Деятельность "церковных титушек" МП и изгнание пропагандистки Бойко из РФ – топ-5 видео недели
      187
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Вооруженные столкновения в Кабуле продолжались 19 часов. ФОТО
       14 сентября 2011 , 21:17
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук