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      Як Кремль віддячує своїм пропагандистам за брехню

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      Колишній працівник "Росія 24" оприлюднив розмір своєї зарплати
      Колишній працівник "Росія 24" оприлюднив розмір своєї зарплати / Колаж 24 канал

      У Всеросійській державній телерадіокомпанії, куди входять такі пропагандистські телеканали, як "Росія 1" і "Росія 24", оклади є дуже мізерними, однак це не заважає деяким ведучим приїжджати на роботу на розкішних автомобілях із особистим водієм.

      Про це розповів колишній оператор мовника Леонід Кривенков у коментарі "Радіо свобода".

      Читайте також: Які прийоми використовує Кремль для впливу на свідомість росіян: зізнання екс-оператора ВДТРК

      За його словами, різниця між окладами та статками робітників є просто колосальною

      Деякі телеведучі приїжджають на розкішних автомобілях з особистим водієм. У них є ще додаткові джерела доходів: наприклад, їх часто запрошують на корпоративи в ролі ведучих. А у телеоператора була зарплата близько у 45 тисяч рублів (понад 20 тисяч гривень), але на руки видавали 42 тисячі. Робота – досить інтенсивна, багато сил забирала. Є співробітники, які ще менше отримували,
      – зазначив він.

      Водночас колишній оператор пропагандистського телеканалу, офіційні оклади там є зовсім незначними, навіть за російськими мірками.

      "Так, у 2015 році офіційний оклад телеоператора становив 6860 рублів (близько 3 тисяч гривень). Не у день, а у місяць! Зрозуміло, що за такі гроші ніхто працювати не стане, тому у ВДТРК існує хитра система надбавок, які можуть виплачувати, а можуть і не платити, якщо співробітник почне "неправильно" поводитися", – додає Кривенков.

      Також, підкреслює він, тим людям, які поводяться неправильно, зазвичай починають платити той оклад, який прописано в договорі. 

      керівництва є важелі впливу на співробітників. Багато хто кредити має, багато хто приїхав з інших регіонів, купили в Москві квартири, їм потрібно розплачуватися за іпотеку, тому вони тримаються за свої місця та є змушеними поводитися так, як від них вимагається", – підсумував Кривенков.

      Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року з’ясувалося, що постійний ведучий "Прямих ліній з Путіним" і обличчя пропагандистського "Росія 1" Сергій Брилов є підданим Великої Британії. Також стало відомо, що його дружина має у власності квартиру в Лондоні, вартість якої становить 700 тисяч фунтів (близько 25 мільйонів гривень).

      Крім того, раніше ЗМІ поширювали інформацію про розкішні вілли головних пропагандистів Кремля Володимира Соловйова та Дмитра Кісельова – перший має будиночок у Італії, а другий – у Криму.

      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ Гроші Медіа
      Джерело: 24 Канал
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