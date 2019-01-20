Як Кремль віддячує своїм пропагандистам за брехню

У Всеросійській державній телерадіокомпанії, куди входять такі пропагандистські телеканали, як "Росія 1" і "Росія 24", оклади є дуже мізерними, однак це не заважає деяким ведучим приїжджати на роботу на розкішних автомобілях із особистим водієм.

Про це розповів колишній оператор мовника Леонід Кривенков у коментарі "Радіо свобода".

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За його словами, різниця між окладами та статками робітників є просто колосальною

Деякі телеведучі приїжджають на розкішних автомобілях з особистим водієм. У них є ще додаткові джерела доходів: наприклад, їх часто запрошують на корпоративи в ролі ведучих. А у телеоператора була зарплата близько у 45 тисяч рублів (понад 20 тисяч гривень), але на руки видавали 42 тисячі. Робота – досить інтенсивна, багато сил забирала. Є співробітники, які ще менше отримували,

– зазначив він.

Водночас колишній оператор пропагандистського телеканалу, офіційні оклади там є зовсім незначними, навіть за російськими мірками.

"Так, у 2015 році офіційний оклад телеоператора становив 6860 рублів (близько 3 тисяч гривень). Не у день, а у місяць! Зрозуміло, що за такі гроші ніхто працювати не стане, тому у ВДТРК існує хитра система надбавок, які можуть виплачувати, а можуть і не платити, якщо співробітник почне "неправильно" поводитися", – додає Кривенков.

Також, підкреслює він, тим людям, які поводяться неправильно, зазвичай починають платити той оклад, який прописано в договорі.

"У керівництва є важелі впливу на співробітників. Багато хто кредити має, багато хто приїхав з інших регіонів, купили в Москві квартири, їм потрібно розплачуватися за іпотеку, тому вони тримаються за свої місця та є змушеними поводитися так, як від них вимагається", – підсумував Кривенков.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року з’ясувалося, що постійний ведучий "Прямих ліній з Путіним" і обличчя пропагандистського "Росія 1" Сергій Брилов є підданим Великої Британії. Також стало відомо, що його дружина має у власності квартиру в Лондоні, вартість якої становить 700 тисяч фунтів (близько 25 мільйонів гривень).



Крім того, раніше ЗМІ поширювали інформацію про розкішні вілли головних пропагандистів Кремля Володимира Соловйова та Дмитра Кісельова – перший має будиночок у Італії, а другий – у Криму.