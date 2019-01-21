Чому правда зникає з ефірів російських пропагандистьких телеканалів

Щодо того, що мовиться у ефірах пропагандисткьих телеканалів, часто дають вказівки з Кремля. Крім того, їхнє керівництво зазавичай само підтирає незручні сюжети або інтерв'ю.

Про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

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За його словами, є кілька випадків, коли з Кремля приходили вказівки, яку саме інформацію подавати людям.

Найвідоміший – це 146% на виборах у Держдуму в 2011 році. Кілька років я працював в одній студії з телеведучими Іваном Кудрявцевим та Анною Шнайдер, які оголосили на всю країну про сумарні 146% голосів на тих виборах. Все було так: з Кремля в "Росію 24" прийшла рознарядка – які відсотки за "Єдину Росію" показувати у новинах. Шеф-редактор запитала: "А як же бути з іншими партіями?" На це вона отримала відповідь: "А іншим партіям показуйте той відсоток, який вони реально набрали". Шеф-редактор не стала сперечатися, адже Кремлю видніше, і зробила все так, як їй наказали. Ось так і вийшли ті 146%,

– зазначив він.

Крім того, Леонід Кривенков розповів про ще один скандал, коли гості програми, які на початковій співбесіді погоджувалися поводитися "як треба", у підсумку в прямому ефірі починали говорити, як є насправді.

"Була програма, під час якої один із гостей розповів про застосування хімзброї з боку військ Башара Асада. Він почав говорити правду про виробництво та використання отруйних речовин з боку урядових сирійських військ. Тремтячим голосом шеф-редактор Олексій Казаков закричав телеведучому в мікрофон технічного каналу: "Ти що, не чуєш, що він каже! Заткни йому пельку негайно". Телеведучий відразу ж перервав експерта: "На жаль, наш час в ефірі обмежено. Дякую за цікаве інтерв'ю". Згодом дзвонили з Кремля та влаштували рознос. Відтоді цього експерта до нас уже не запрошували", – переконує колишній працівник пропагандистського телеканалу.

Також чоловік переконує, що шеф-редакторам постійно дзвонили якісь люди з Кремля, які коректували зміст новин.

"Про зміст розмов можна було легко здогадатися, оскільки мікрофон в апаратній зазвичай включено, і всі співробітники, що мають доступ до технічного каналу зв'язку, чують відповіді шеф-редактора. Після таких дзвінків шеф-редактор вимагав від телеведучого підносити новини в зовсім іншому ключі, іноді навіть повністю протилежний тому, що той же самий телеведучий говорив годину тому", – підкреслив він.

Розповів Леонід Кривенков і про те, що матеріали, які не влаштовували керівництво пропагандистського телеканалу, потім підтирали.

"У прямому ефірі бували такі інтерв'ю, які досить сильно коректували під час повторів", – констатував колишній оператор "Росії 24".

Нагадаємо, Леонід Кривенков також розповідав про оформлення студії на пропагандистському "Росія 24". За його словами, її розробляли провідні психологами для того, щоб впливати на телеглядачів на рівні підсвідомості. Відтак, у підсумку завдяки правильні картинці виникає довіра до того, що говорить людина на екрані.