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      Почему прошли обыски в Укргаздобыче: полиция озвучила детали

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      Обыски в Укргаздобыче: правоохранители назвали причину / Соцсети

      В полиции обнародовали подробности обысков в помещениях Государственной компании "Укргаздобыча". Должностных лиц этого предприятия подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

      Накануне, 29 ноября, сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в аппарате управления Укргаздобычи. У работников компании изъяли технику и документы по товарам, которые поступали в адрес Укргаздобычи. Обыски проходили на основании постановлений следственного судьи Печерского райсуда Киева.

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      В Главном следственном управлении Нацполиции рассказали, что обыски проводили в рамках уголовного производства о растрате должностными лицами средств в особо крупных размерах. Также злоумышленники злоупотребляли своим служебным положением. Правоохранители убеждают, что перед тем, как совершить преступление, злоумышленники сговорились с представителями коммерческих структур ради покупки товаров по завышенным ценам.

      Осуществляя обыски в помещениях Укргаздобычи правоохранители намеревались выявить и зафиксировать сведения о совершении преступления. Кроме того, они имели целью получить доказательства того, что должностные лица предприятия осуществляли противоправные действия.

      Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

      Что известно об Укргаздобыче?
      Это государственное предприятие. Оно является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. Занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа, их разработкой, а также добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья и реализацией нефтепродуктов. В 2017 году компания уплатила налогов на сумму 50,4 миллиарда гривен, что является одним из наибольших показателей среди всех государственных предприятий.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Полиция Новости Украины Расследования Криминальные новости Деньги Коррупция
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