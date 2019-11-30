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      Чому відбулися обшуки в Укргазвидобуванні: поліція озвучила деталі

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      Обшуки в Укргазвидобуванні: правоохоронці назвали причину / Соцмережі

      У поліції оприлюднили подробиці обшуків у приміщеннях державної компанїі "Укргазвидобування". Посадовців цього підприємтсва підозрюють у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

      Напередодні, 29 листопада, співробітники Нацполіції та СБУ провели обшуки в апараті управління Укргазвидобування. У працівників компанії вилучили техніку та документи щодо товарів, які надходили на адресу Укргазвидобування. Обшуки проходили на підставі ухвал слідчого судді Печерського райсуду Києва.

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      У Головному слідчому управлінні Нацполіції розповіли, що обшуки проводили у межах кримінального провадження про розтрату службовими особами коштів у особливо великих розмірах. Також зловмисники зловживали своїм службовим становищем. Правоохоронці переконують, що перед тим, як вчинити злочин, зловмисники змовилися з представниками комерційних структур задля купівлі товари за завищеними цінами.

      Здійснюючи обшуки в приміщеннях Укргазвидобування правоохоронці мали намір виявити та зафіксувати відомості про вчинення злочину. Крім того, вони мали на меті отримати докази того, що посадовці підприємства здійснювали протиправні дії.

      Якщо провину зловмисників доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

      Що відомо про Укргазвидобування? Це державне підприємство. Воно є найбільшою газовидобувною компанією України. Займається пошуком та розвідкою родовищ нафти та газу, їхньою розробкою, а також видобутком, транспортуванням, переробкою вуглеводневої сировини та реалізацією нафтопродуктів. У 2017 році компанія сплатила податків на суму 50,4 мільярда гривень, що є одним із найбільших показників серед усіх державних підприємств. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Поліція Гроші Корупція Кримінальні новини Розслідування
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