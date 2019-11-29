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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Поліція і СБУ прийшли з обшуками в "Укргазвидобування"

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      Силовики провели обшук у компанії "Укргазвидобування"

      Співробітники Національної поліції і СБУ 29 листопада провели обшуки в апараті управління "Укргазвидобування".

      У працівників вилучили комп'ютерну техніку. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

      До теми: Компанія вивозила небезпечні відходи на звичайне звалище замість утилізації: жахливі фото

      В рамках якої справи відбувалися слідчі дії, у компанії не уточнили. Водночас, у пресслужбі СБУ журналістам 24 каналу повідомили, що слідчі дії ще тривають, а інформацію про причини обшуків оприлюднять пізніше.

      Натомість, у Нацполіції відмовились коментувати інформацію про обшуки у  компанії "Укргазвидобування".

      Відзначимо, що у вересні СБУ викрила схему відмивання грошей в "Укргазвидобуванні". 

      Зокрема, за даними слідства, чиновники "Укргазвидобування" привласнювали гроші, які виділялися на утилізацію відходів буріння на Полтавщині. При цьому, їхні дії завдавали шкоди екології, оскільки відходи відносять до особливо небезпечних і вимагають спеціальної процедури утилізації.

      Що відомо про "Укргазвидобування"Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргазвидобування" є дочірньою компанією "Нафтогазу". Це основна компанія з видобутку природного газу і газового конденсату в Україні. Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління є Андрій Фаворов.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Поліція СБУ
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