Полиция и СБУ пришли с обысками в "Укргаздобычу"
Сотрудники Национальной полиции и СБУ 29 ноября провели обыски в аппарате управления "Укргаздобычи".
У работников изъяли компьютерную технику. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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В рамках какого дела происходили следственные действия, в компании не уточнили. В то же время, в пресс-служба СБУ журналистам 24 канала сообщили, что следственные действия еще продолжаются, а информацию о причинах обысков обнародуют позже.
Зато в Нацполиции отказались комментировать информацию об обысках в компании "Укргаздобыча".
Отметим, что в сентябре СБУ разоблачила схему отмывания денег в "Укргаздобыче".
В частности, по данным следствия, чиновники "Укргаздобычи" присваивали деньги, которые выделялись на утилизацию отходов бурения на Полтавщине. При этом, их действия наносили ущерб экологии, поскольку отходы относят к особо опасным и требуют специальной процедуры утилизации.
Что известно об "Укргаздобыче"Общество с ограниченной ответственностью "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине. Временно исполняющим обязанности председателя правления является Андрей Фаворов.