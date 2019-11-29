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      Полиция и СБУ пришли с обысками в "Укргаздобычу"

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      Силовики провели обыск в компании "Укргаздобыча"

      Сотрудники Национальной полиции и СБУ 29 ноября провели обыски в аппарате управления "Укргаздобычи".

      У работников изъяли компьютерную технику. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

      К теме: Компания вывозила опасные отходы на обычную свалку вместо утилизации: ужасные фото

      В рамках какого дела происходили следственные действия, в компании не уточнили. В то же время, в пресс-служба СБУ журналистам 24 канала сообщили, что следственные действия еще продолжаются, а информацию о причинах обысков обнародуют позже.

      Зато в Нацполиции отказались комментировать информацию об обысках в компании "Укргаздобыча".

      Отметим, что в сентябре СБУ разоблачила схему отмывания денег в "Укргаздобыче".

      В частности, по данным следствия, чиновники "Укргаздобычи" присваивали деньги, которые выделялись на утилизацию отходов бурения на Полтавщине. При этом, их действия наносили ущерб экологии, поскольку отходы относят к особо опасным и требуют специальной процедуры утилизации.

      Что известно об "Укргаздобыче"Общество с ограниченной ответственностью "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине. Временно исполняющим обязанности председателя правления является Андрей Фаворов.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Полиция
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