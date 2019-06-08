Почему Путин игнорирует переговоры по Крыму: ответ Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после аннексии Крыма Россия категорически отказывается обсуждать вопрос по полуострову во время заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске.

Павел Климкин в интервью программе "Крым.Реалии" сказал, что Украина много раз пыталась сесть за стол переговоров.

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"Россия пытается делать вид, что Крым интегрируется в Россию. РФ отбивается от этого (переговоров, – 24 канал) руками, ногами, зубами и всем, что у нее есть. Попыток с нашей стороны было очень много. Наши друзья и партнеры нас в этом поддерживали. Были разговоры о платформах, форматах и так далее", – пояснил Климкин.

По его словам, сейчас заставить Россию сесть за стол переговоров – нереально. Это произойдет, когда международные суды вынесут свои приговоры по аннексированному Крыму.

Я уверен, что в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол, ведь будет решение международного суда по двум фундаментальным конвенциям, в частности, о расовой дискриминации,

– подчеркнул политик.

Он добавил: "Также будет решение международного арбитража по конвенции о морском праве, а последствия этих решений Россия будет вынуждена обсуждать".

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!