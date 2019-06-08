Чому Путін ігнорує переговори щодо Криму: відповідь Клімкіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після анексії Криму Росія категорично відмовляється обговорювати питання щодо півострову під час засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Павло Клімкін в інтерв'ю програмі "Крим.Реалії" сказав, що Україна безліч разів намагалась сісти за стіл переговорів.

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"Росія намагається вдавати, що Крим інтегрується до Росії. РФ відбивається від цього (переговорів, – 24 канал) руками, ногами, зубами і всім, що у неї є. Спроб з нашого боку було дуже багато. Наші друзі і партнери нас у цьому підтримували. Були розмови про платформи, формати і так далі", – пояснив Клімкін.

За його словами, нині примусити Росію сісти за стіл переговорів – нереально. Це станеться, коли міжнародні суди винесуть свої вироки щодо анексованого Криму.

Я впевнений, що у якийсь момент Росія буде вимушена сісти за стіл, адже буде рішення міжнародного суду про дві фундаментальні конвенції, зокрема, про расові дискримінації,

– наголосив політик.

Він додав: "Також буде рішення міжнародного арбітражу щодо конвенції про морське право, а наслідки цих рішень Росія буде змушена обговорювати".

Що таке Тристороння контактна група? Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

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