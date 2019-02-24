Почему Путин нарушает минские соглашения: ответ США

Дипломат и бывший координатор санкций США Дэниэл Фрид заявил, что Владимир Путин не выполняет минские договоренности надеясь, что Украина может вернуться к временам Виктора Януковича.

Фрид в интервью изданию "Голос Америки" объяснил, что Украина способна стать европейской страной, а это будет разрушительным ударом по России.

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"Путин все еще думает, что может получить все. Согласно Минску, он сохраняет Крым – мы (США – 24 канал) это не признаем, мы будем сохранять санкции в отношении Крыма. Однако Украина без Крыма будет свободной, суверенной и способной, по возможности, реформироваться и европеизироваться. Прежде всего это станет стратегической победой для украинцев, но и для Европы. И это будет разрушительным ударом не по России, а по путинизму", – сказал дипломат США.

По его словам, Путин нарушает минские договоренности надеясь, что со временем один из трех факторов сработает в его пользу. То есть или уменьшится поддержка США Украине, или Европа и США разъединятся, или Украина потеряет фактический суверенитет.

Что такое минские соглашения?

Это комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола, согласованного на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Еще их называют "Минск-2" или переговоры "нормандской четверки".



Минские соглашения содержат 13 пунктов. Это – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и его строгое выполнение, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также – мониторинг миссией ОБСЕ режима прекращения огня и отвода оружия с применением всех необходимых технических систем .