Чому Путін порушує мінські угоди: відповідь США

Дипломат та колишній координатор санкцій США Деніел Фрід заявив, що Володимир Путін не виконує мінські домовленості сподіваючись, що Україна може повернутись до часів Віктора Януковича.

Фрід в інтерв'ю виданню "Голос Америки" пояснив, що Україна здатна стати європейською країною, а це буде руйнівним ударом по Росії.

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"Путін все ще думає, що може отримати все. Згідно до Мінська, він зберігає Крим – ми (США, – 24 канал) це не визнаємо, ми зберігатимемо санкції стосовно Криму. Однак Україна без Криму буде вільною, суверенною і здатною, за можливості, реформуватись та європеїзуватись. Насамперед це стане стратегічною перемогою для українців, але також і для Європи. І це буде руйнівний удар не по Росії, а по путінізму," – сказав дипломат США.

За його словами, Путін порушує мінські домовленості сподіваючись, що з часом один з трьох факторів спрацює на його користь. Росія хоче, аби зменшилась підтримка США щодо України, Європа та США роз'єднались, а Україна втратила фактичний суверенітет.

Що таке мінські угоди?Це комплекс заходів з виконання Мінського протоколу, узгодженого на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Угода підписана контактною групою, що складається з представників Росії, України та ОРДЛО з метою деескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ще їх називають "Мінськ-2" чи переговори "нормандської четвірки".



Мінські угоди містять 13 пунктів. Це – негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей і його суворе виконання, відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки, а також – моніторинг місією ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення зброї із застосуванням всіх необхідних технічних систем.