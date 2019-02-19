Почему Путин после Грузии напал еще и на Украину

Президент России Владимир Путин хочет восстановить контроль над всем постсоветским пространством и непосредственно влиять на весь мир. Именно поэтому после грузинских событий 2008 года он не остановился и через 6 лет напал на Украину, которая является ключевым элементом для восстановления империи.

Как заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время внеочередного заседания парламента по случаю 5 годовщины начала агрессии Кремля против Украины, в 2014 году цивилизованные демократии запада оцепенели от действий Путина в Украине.

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"Они не знали, как реагировать на агрессию России в Украине, как реагировать на грубое пренебрежение Путиным международных правовых норм и подписанными соглашениями. Хотя на самом деле произошло то, о чем мы еще предупреждали в 2008 году, когда российские танки вторглись на территорию суверенной Грузии", – отметил спикер украинского парламента.

По его словам, если бы тогда мир дал адекватный ответ на действия России, Путин не решился бы сделать следующий шаг. Следовательно, события 2008 года привели оккупантов в Украину в 2014-м.

Для того, чтобы понимать истинные планы Путина достаточно слушать его самого. Ведь это он назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века и событием, которое имело наибольшее влияние на него самого. И несомненно, главной геополитической целью Кремля является восстановление полного контроля над всем постсоветским пространством и непосредственное влияние на весь мир,

– отметил политик.

Он отмечает, что уже в 2008 году целью Путина была далеко не Грузия, что и подтвердили его дальнейшие шаги.

"Это был его первый пробный камень для испытания цивилизованного свободного мира на дальновидность, прочность и единство. Так и в 2014 году его целью был не только захвата Крыма, а всей Украины. Ключевой элемент для восстановления империи. Ключевой, но далеко не последний. Поэтому сегодня наши ребята на востоке защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир. Путин – угроза для всего мира", – подытожил он.

Подполковник британской армии Глен Грант, со своей стороны, считает, что после дерзких действий Кремля на Азове, когда он начал блокировать иностранные суда, направляющиеся в украинские порты, следующим шагом России может стать попытка закрыть проход кораблям в Одессу.

"Имея большие силы недалеко от этого региона, они могут попытаться пойти на такой шаг. Если Россия заблокирует проход кораблей 5-6 раз, то многие суда просто вряд ли решатся снова идти в Одессу. Для них это будет трудно из-за постоянных остановок и простоя", – подчеркнул военный.