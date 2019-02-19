Чому Путін після Грузії напав ще й на Україну

Президент Росії Володимир Путін хоче відновити контроль над усім пострадянським простором і безпосередньо впливати на увесь світ. Саме тому після грузинських подій 2008 року він не зупинився та через 6 років напав на Україну, що є ключовим елементом для відновлення імперії.

Як заявив очільник Верховної Ради Андрій Парубій під час позачергового засідання парламенту з нагоду 5 роковин початку агресії Кремля проти України, у 2014 році цивілізовані демократії заходу заціпеніли від дій Путіна в Україні.

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"Вони не знали, як реагувати на агресію Росії в Україні, як реагувати на брутальне нехтування Путіним міжнародних правових норм і підписаними угодами. Хоча насправді сталося те, про що ми ще попереджали у 2008 році, коли російські танки вторглися на територію суверенної Грузії", – зауважив спікер українського парламенту.

За його словами, якби тоді світ дав адекватну відповідь на дії Росії, Путін не наважився би зробити наступний крок. Відтак, події 2008 року привели окупантів в Україну у 2014-му.

Для того, щоб розуміти справжні плани Путіна достатньо слухати його самого. Адже це він назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою століття та подією, яка мала найбільший вплив на нього самого. І безсумнівно, головною геополітичною метою Кремля є відновлення повного контролю над усім пострадянським простором і безпосередній вплив на весь світ,

– зазначив політик.

Він наголошує, що уже у 2008 році метою Путіна була далеко не Грузія, що і підтвердили його подальші кроки.

"Це був його перший пробний камінь на випробування цивілізованого вільного світу на далекоглядність, міцність і єдність. Так і у 2014 році його метою було не тільки захоплення Криму, а всієї України. Ключовий елемент для відновлення імперії. Ключовий, але далеко не останній. Тому сьогодні наші хлопці на сході захищають не лише Україну, а й увесь цивілізований світ. Путін – загроза для всього світу", – підсумував він.

Підполковник британської армії Глен Грант, зі свого боку, вважає, що після зухвалих дій Кремля на Азові, воли він почав блокувати іноземні судна, що прямують до українських портів, наступним кроком Росії може стати спроба закрити прохід кораблям до Одеси.

"Маючи великі сили неподалік цього регіону, вони можуть спробувати піти на такий крок. Якщо Росія заблокує прохід кораблів 5-6 разів, то багато суден просто навряд чи наважаться знову прямувати до Одеси. Для них це буде важко через постійні зупинки та простої", – підкреслив військовий.