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      "Путіна треба перемагати": що має робити Україна, аби зупинити агресію Росії

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      Як Україні зупинити агресію Росії
      Як Україні зупинити агресію Росії / Getty Images

      Україні для того, аби зупинити агресію Росії треба створити якісну внутрішню систему та зробити так, щоб якомога більше людей були невдоволені діями президента РФ Володимира Путіна.

      Найпершим кроком є саме розробка системи, заявив член Ради реформ у 2016-2017 роках, колишній підполковник британської армії Глен Грант в інтерв'ю "Обозревателю". Якщо системи немає, або вона наразі не працює, то Росія обов'язково скористається цим.

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      Британський військовий пояснив, що система має включати в себе активну роль президента, структуру РНБО, штаби, які повинні бути не тільки в Міністерстві оборони, навчання та кваліфіковані кадри військових.

      "Коли це все запрацює, тоді буде комплексне бачення всіх проблем. Коли немає військового комітету, який стежить за фінансами, навчаннями – всім, що робить інша сторона. Ви можете сказати – це служба розвідки, але це ширше... Є багато речей, які можна було б робити комплексно, щоб чинити тиск на Росію, на Путіна і на олігархів", – пояснив Грант.

      Путін частково залежний від олігархів, і саме вони можуть його значно послабити. Тому, для того, щоби перемогти Кремль треба говорити з олігархатом.

      Путін сам не дасть тріщину. Його треба перемагати іншим способом. Необхідно зробити так, щоб якомога більше людей були невдоволені його діями. Припинити вести розмови з Путіним. Треба говорити з олігархами. Ви з нами чи проти нас? Якщо ви проти нас – ми будемо впливати на ваше життя,
      – наголосив експерт.

      За словами військового, як приклад можна запевнити олігархів, що якщо вони і далі підтримуватимуть агресивну політику Путіна, то їхні діти не зможуть навчатися в Америці і Великобританії. Або ж ускладнити йому життя закордоном.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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