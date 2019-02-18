"Путіна треба перемагати": що має робити Україна, аби зупинити агресію Росії
Україні для того, аби зупинити агресію Росії треба створити якісну внутрішню систему та зробити так, щоб якомога більше людей були невдоволені діями президента РФ Володимира Путіна.
Найпершим кроком є саме розробка системи, заявив член Ради реформ у 2016-2017 роках, колишній підполковник британської армії Глен Грант в інтерв'ю "Обозревателю". Якщо системи немає, або вона наразі не працює, то Росія обов'язково скористається цим.
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Британський військовий пояснив, що система має включати в себе активну роль президента, структуру РНБО, штаби, які повинні бути не тільки в Міністерстві оборони, навчання та кваліфіковані кадри військових.
"Коли це все запрацює, тоді буде комплексне бачення всіх проблем. Коли немає військового комітету, який стежить за фінансами, навчаннями – всім, що робить інша сторона. Ви можете сказати – це служба розвідки, але це ширше... Є багато речей, які можна було б робити комплексно, щоб чинити тиск на Росію, на Путіна і на олігархів", – пояснив Грант.
Путін частково залежний від олігархів, і саме вони можуть його значно послабити. Тому, для того, щоби перемогти Кремль треба говорити з олігархатом.
Путін сам не дасть тріщину. Його треба перемагати іншим способом. Необхідно зробити так, щоб якомога більше людей були невдоволені його діями. Припинити вести розмови з Путіним. Треба говорити з олігархами. Ви з нами чи проти нас? Якщо ви проти нас – ми будемо впливати на ваше життя,
– наголосив експерт.
За словами військового, як приклад можна запевнити олігархів, що якщо вони і далі підтримуватимуть агресивну політику Путіна, то їхні діти не зможуть навчатися в Америці і Великобританії. Або ж ускладнити йому життя закордоном.