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      "Путина надо побеждать": что должна делать Украина, чтобы остановить агрессию России

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      Как Украине остановить агрессию России
      Как Украине остановить агрессию России / Getty Images

      Украине для того, чтобы остановить агрессию России, нужно создать качественную внутреннюю систему и сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны действиями президента РФ Владимира Путина.

      Первым шагом является именно разработка системы, заявил член Совета реформ в 2016-2017 годах, бывший подполковник британской армии Глен Грант в интервью "Обозревателю". Если системы нет, или она пока не работает, то Россия обязательно воспользуется этим.

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      Британский военный объяснил, что система должна включать в себя активную роль президента, структуру СНБО, штабы, которые должны быть не только в Министерстве обороны, обучение и квалифицированные военные кадры.

      "Когда это все заработает, тогда будет комплексное видение всех проблем. Когда нет военного комитета, который следит за финансами, обучением – всем, что делает другая сторона. Вы можете сказать – это служба разведки, но это шире... Есть много вещей, которые можно было бы делать комплексно, чтобы оказывать давление на Россию, на Путина и на олигархов", – объяснил Грант.

      Путин частично зависим от олигархов, и именно они могут его значительно ослабить. Поэтому, для того, чтобы победить Кремль, надо говорить с олигархатом.

      Путин сам не даст трещину. Его надо побеждать другим способом. Необходимо сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны его действиями. Прекратить вести разговоры с Путиным. Надо говорить с олигархами. Вы с нами или против нас? Если вы против нас – мы будем влиять на вашу жизнь,
      – подчеркнул эксперт.

      По словам военного, к примеру, можно заверить олигархов, что если они и дальше будут поддерживать агрессивную политику Путина, то их дети не смогут учиться в Америке и Великобритании. Или же осложнить им жизнь заграницей.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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