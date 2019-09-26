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      Почему Путин согласился на большой обмен пленными: мнение Сенцова

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      Сенцов рассказал, почему Путин согласился на обмен пленными
      Сенцов рассказал, почему Путин согласился на обмен пленными / Фото 24 канала

      Президент России Владимир Путин хочет перезагрузить отношения с Украиной. Поэтому он согласился на обмен пленными и освободил 35 украинцев, незаконно находившихся в российских тюрьмах.

      Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов в интервью "Крым.Реалии" объяснил, что Путин хочет показать миру и Украине, что он стал "хорошим парнем".

      Важно: Сенцов назвал условие, ради которого готов пожать руку Путину

      "Сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Новые выборы в Европарламент, и Европа немного от этого устала. Он эти тренды чувствует и пытается показать, что: "Я – хороший парень, ребята. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо", – подчеркнул Сенцов.

      Режиссер отметил, что и его личность вообще не была важна для главы Кремля.

      Не знаю, почему все считают, что я был важен для него. Путин – очень прагматичный человек, и я не того полета птица, чтобы он на меня как-то особенно охотился, нет. Просто у многих ощущение так складывается. Если бы освободили Кольченко, освободили Чирния, а я один остался бы сидеть – да, это было бы показательно,
      – добавил он.

      Кроме того, Путину не было важным освобождение задержанных в Украине россиян и боевика Цемаха, который был главным свидетелем в деле сбития МН17 на Донбассе. Москве все они абсолютно безразличны.

      "Путину на них плевать абсолютно, и на этого Цемаха. Если бы что-то он знал об этом сбитом "Боинге", то он бы уже давно... не Захарченко бы взорвали средь бела дня. Зачем ему этот Цемах? Он ничего ценного не знал, все в этом убедились, только была раскачка народной мести, что Цемах – ценный свидетель, на самом деле – нет. И для Путина он ничем не ценен", – подытожил Сенцов.

      Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Які бранці Кремля повернулися до України
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Цемах Владимир Путин Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Новости России Олег Сенцов
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