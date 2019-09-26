15:54
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Чому Путін погодився на великий обмін полоненими: думка Сенцова

      667 Читать новость на русском
      Сенцов розповів, чому Путін погодився на обмін полоненими
      Сенцов розповів, чому Путін погодився на обмін полоненими / Фото 24 каналу

      Президент Росії Володимир Путін хоче перезавантажити відносини з Україною. Тому він погодився на обмін полоненими і звільнив 35 українців, що незаконно перебували у російських тюрмах.

      Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "Крим.Реалії" пояснив, що Путін хоче показати світу та Україні, що він став "хорошим хлопцем".

      Важливо: Сенцов назвав умову, заради якої готовий потиснути руку Путіну

      "Зараз така ситуація склалася політична, що він хоче з Україною відносини перезавантажити. Нові вибори були в Європарламент, і Європа трошки від цього втомилася. Він ці тренди відчуває і намагається показати, що: "Я – хороший хлопець, хлопці. Все забудемо, будемо жити далі, все добре", – наголосив Сенцов.

      Режисер відзначив, що і його особистість взагалі не була важлива для глави Кремля.

      Не знаю, чому всі вважають, що я був важливий для нього. Путін – дуже прагматична людина і я не того польоту птах, щоб він на мене якось особливо полював, ні. Просто у багатьох відчуття так складається. Якби звільнили Кольченка, звільнили Чирнія, а я один залишився б сидіти – так, це було б показово,
      – додав він.

      Окрім того, Путіну не було важливим звільнення утримуваних в Україні росіян і бойовика Цемаха, який був головним свідком у справі збиття МН17 на Донбасі. Москві на всіх них абсолютно байдуже.

      "Путіну на них начхати абсолютно, і на цього Цемаха. Якби щось він знав про цей збитий "Боїнг", то він би вже давно... не Захарченка б підірвали серед білого дня. Навіщо йому цей Цемах? Він нічого цінного не знав, всі в цьому переконалися, тільки було розгойдування народної помсти, що Цемах – цінний свідок, насправді – ні. І для Путіна він нічим не цінний", – підсумував Сенцов.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Які бранці Кремля повернулися до України
      Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято
      сьогодні
      27592
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ Володимир Путін Володимир Цемах
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      сьогодні , 15:45 Біографія Жака Ширака: чим запам’ятався 22-й президент Франції
      51
      Зеленский выбирает президента США?
      сьогодні , 15:30 Зеленский выбирает президента США?
      Іван Яковина 136
      Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      сьогодні , 15:00 Між двома фронтами: що означають для України політичні баталії в США? – Der Tagesspiegel
      Борис Немировський 324
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сьогодні , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 2270
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сьогодні , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 282
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук