Чому Путін погодився на великий обмін полоненими: думка Сенцова

Президент Росії Володимир Путін хоче перезавантажити відносини з Україною. Тому він погодився на обмін полоненими і звільнив 35 українців, що незаконно перебували у російських тюрмах.

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов в інтерв'ю "Крим.Реалії" пояснив, що Путін хоче показати світу та Україні, що він став "хорошим хлопцем".

Важливо: Сенцов назвав умову, заради якої готовий потиснути руку Путіну

"Зараз така ситуація склалася політична, що він хоче з Україною відносини перезавантажити. Нові вибори були в Європарламент, і Європа трошки від цього втомилася. Він ці тренди відчуває і намагається показати, що: "Я – хороший хлопець, хлопці. Все забудемо, будемо жити далі, все добре", – наголосив Сенцов.

Режисер відзначив, що і його особистість взагалі не була важлива для глави Кремля.

Не знаю, чому всі вважають, що я був важливий для нього. Путін – дуже прагматична людина і я не того польоту птах, щоб він на мене якось особливо полював, ні. Просто у багатьох відчуття так складається. Якби звільнили Кольченка, звільнили Чирнія, а я один залишився б сидіти – так, це було б показово,

– додав він.

Окрім того, Путіну не було важливим звільнення утримуваних в Україні росіян і бойовика Цемаха, який був головним свідком у справі збиття МН17 на Донбасі. Москві на всіх них абсолютно байдуже.

"Путіну на них начхати абсолютно, і на цього Цемаха. Якби щось він знав про цей збитий "Боїнг", то він би вже давно... не Захарченка б підірвали серед білого дня. Навіщо йому цей Цемах? Він нічого цінного не знав, всі в цьому переконалися, тільки було розгойдування народної помсти, що Цемах – цінний свідок, насправді – ні. І для Путіна він нічим не цінний", – підсумував Сенцов.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу