Почему Путин так популярен в России: психиатр дал этому объяснение

Президент России Владимир Путин является таким популярным в своей стране, так как он предлагает именно то, что нужно людям, которых сотни лет угнетал сначала монархический, а затем советский режим. Этот вывод многим россиянам не понравится, но так выглядит успех Путина с точки зрения неврологии.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал американский психиатр и профессор Калифорнийского университета Джеймс Фэллон, который занимается изучением диктаторов и известных преступников.

Это обусловлено эпигенетически: люди, подвергавшиеся насилию, не могут жить без сильной руки, без диктатора. Когда смотришь извне, это кажется патологией. Но с точки зрения эпигенетики Путин подходит для России, потому что у людей, которые пережили века угнетения, сформировалось влечение к тирании,

– объяснил психиатр.

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При этом Фэллон отметил, что не сомневается в том, что результаты последних выборов президента РФ, где в очередной раз победил Путин, были сфальсифицированы. Однако профессор сказал, что люди все равно голосуют за него, он действительно популярен.

"Я совсем не обвиняю народ. Невозможно обвинять потомков рабов на американском континенте в том, что они прибегают к насилию – это способ выжить. Безжалостный мир генетически это обусловил. То же самое и в России. Века тиранического контроля приводят к такому эффекту", – добавил психиатр.

Он также выразил убеждение, что Путин подвергался насилию в детстве, а позже чувствовал себя преданным – так же, как Адольф Гитлер. По словам Фэллона, такое ощущение покинутости у многих возникло из-за распада СССР.