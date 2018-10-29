Чому Путін такий популярний в Росії: психіатр дав цьому пояснення

Президент Росії Володимир Путін є таким популярним у своїй країні, тому що він пропонує саме те, що потрібно людям, яких сотні років гнітив спершу монархічний, а потім радянський режим. Цей висновок багатьом росіянам не сподобається, але так виглядає успіх Путіна з погляду неврології.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів американський психіатр та професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон, який займається вивченням диктаторів і відомих злочинців.

Це обумовлено епігенетично: люди, що піддавалися насильству, не можуть жити без сильної руки, без диктатора. Коли дивишся ззовні, це здається патологією. Але з погляду епігенетики Путін підходить для Росії, тому що у людей, які пережили століття гноблення, сформувалося потяг до тиранії,

– пояснив психіатр.

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При цьому Феллон зазначив, що не сумнівається в тому, що результати останніх виборів президента РФ, де вкотре перемогу здобув Путін, були сфальсифіковані. Проте професор сказав, що люди все одно голосують за нього, він справді популярний.

"Я зовсім не звинувачую народ. Неможливо звинувачувати нащадків рабів на американському континенті в тому, що вони вдаються до насильства – це спосіб вижити. Безжальний світ генетично це зумовив. Те ж саме і в Росії. Століття тиранічного контролю призводять до такого ефекту", – додав психіатр.

Він також висловив переконання, що Путін зазнавав насильства в дитинстві, а пізніше почувався зрадженим – так само, як Адольф Гітлер. За словами Феллона, таке відчуття покинутості у багатьох виникло через розпад СРСР.