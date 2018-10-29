17:00
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чому Путін такий популярний в Росії: психіатр дав цьому пояснення

      3883 Читать новость на русском
      Популярність Путіна в Росії пояснив американський психіатр
      Популярність Путіна в Росії пояснив американський психіатр / Фото з вільних мереж

      Президент Росії Володимир Путін є таким популярним у своїй країні, тому що він пропонує саме те, що потрібно людям, яких сотні років гнітив спершу монархічний, а потім радянський режим. Цей висновок багатьом росіянам не сподобається, але так виглядає успіх Путіна з погляду неврології.

      Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів американський психіатр та професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон, який займається вивченням диктаторів і відомих злочинців.

      Це обумовлено епігенетично: люди, що піддавалися насильству, не можуть жити без сильної руки, без диктатора. Коли дивишся ззовні, це здається патологією. Але з погляду епігенетики Путін підходить для Росії, тому що у людей, які пережили століття гноблення, сформувалося потяг до тиранії,
      – пояснив психіатр.

      Читайте також: Над Путіним могли знущатися в дитинстві: психіатр проаналізував президента Росії

      При цьому Феллон зазначив, що не сумнівається в тому, що результати останніх виборів президента РФ, де вкотре перемогу здобув Путін, були сфальсифіковані. Проте професор сказав, що люди все одно голосують за нього, він справді популярний.

      "Я зовсім не звинувачую народ. Неможливо звинувачувати нащадків рабів на американському континенті в тому, що вони вдаються до насильства – це спосіб вижити. Безжальний світ генетично це зумовив. Те ж саме і в Росії. Століття тиранічного контролю призводять до такого ефекту", – додав психіатр.

      Він також висловив переконання, що Путін зазнавав насильства в дитинстві, а пізніше почувався зрадженим – так само, як Адольф Гітлер. За словами Феллона, таке відчуття покинутості у багатьох виникло через розпад СРСР.

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Історія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      сьогодні , 17:00 Об'єднані територіальні громади України вийдуть на ринок цінних паперів
      Віталій Ковач
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сьогодні , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      сьогодні , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 15:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сьогодні , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів
       сьогодні , 09:35
      І ЄС і Росія хочуть "колонізувати" Білорусь, — Rzeczpospolita
      25 лютого 2015 , 06:02
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук