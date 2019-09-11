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      Почему Рада так быстро голосует за все законы и чья это идея

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      Владимир Зеленский и Андрей Богдан в Верховной Раде
      Владимир Зеленский и Андрей Богдан в Верховной Раде / crimea-news.info

      Идея, что Верховная Рада за полгода должна проголосовать как можно больше законов, в значительной мере принадлежит главе офиса Президента Андрею Богдану. Но у Богдана есть и другая функция в команде президента Владимира Зеленского.

      "То, что Рада за полгода должна проголосовать все, что только можно – это в значительной мере идея Богдана. Этот спринт придуман для того, чтобы депутаты не успели никому продаться и детально не начали вчитываться в законы, которые им предлагают", – рассказали собеседники "Украинской правды" в команде президента.

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      У Богдана есть и другая функция в команде Зеленского – принимать на себя негатив, который может липнуть к президенту, и озвучивать неприятные вещи, которые самому Зеленскому говорить не хочется, отмечает издание.

      Андрей – хамовитый от природы. Он может послать, перебить собеседника, запугать. А от власти его порой вообще заносит. Владимир Александрович наоборот пытается быть "френдли" и производить о себе приятное впечатление. То есть это такие себе хороший и плохой полицейские,
      – рассказал один из членов предвыборного штаба Зеленского.

      А еще Богдан, по данным "УП", руководит пока необъявленной войной Офиса Президента с кумом хозяина Кремля Виктором Медведчуком.

      Что известно об Андрее Богдане?Юрист по образованию родом из Львова сначала работал в адвокатских фирмах. А потом решил попробовать свои силы в парламенте. Так, в 2007 году Богдан баллотировался в Раду по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона", а в 2014 году – по спискам "БПП "Солидарность" (партия отменила регистрацию Богдана как кандидата).

      Богдан работал заместителем министра юстиции Украины, затем – заместителем министра Кабинета министров, правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область. Потом работал у Коломойского юристом.

      С начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан стал его юридическим советником. А когда Зеленский победил на выборах и 21 мая официально вступил в должность президента, своим указом назначил Богдана главой Администрации Президента, которую впоследствии переименовал в Офис Президента.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Законодательство Владимир Зеленский Верховная Рада
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