Чому Рада так швидко голосує за всі закони і чия це ідея

Ідея, що Верховна Рада за півроку має проголосувати якомога більше законів, значною мірою належить голові Офісу Президента Андрієві Богдану. Але у Богдана є й інша функція у команді президента Володимира Зеленського.

"Те, що Рада за півроку має проголосувати все, що тільки можна – це значною мірою ідея Богдана. Цей спринт придуманий для того, щоб депутати не встигли нікому продатися і детально не почали вчитуватися у закони, які їм пропонують", – розповіли співрозмовники "Української правди" у команді президента.

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У Богдана є й інша функція у команді Зеленського – перебирати на себе негатив, який може липнути до президента, і озвучувати неприємні речі, які самому Зеленському говорити не хочеться, зазначає видання.

Андрій – хамовитий від природи. Він може послати, перебити співрозмовника, залякати. А від влади його часом взагалі заносить. Володимир Олександрович навпаки намагається бути "френдлі" і справляти про себе приємне враження. Тобто це такі собі хороший і поганий поліцейські,

– розповів один із членів передвиборчого штабу Зеленського.

А ще Богдан, за даними "УП", керує поки неоголошеною війною Офісу Президента з кумом господаря Кремля Віктором Медведчуком.

Що відомо про Андрія Богдана? Юрист за освітою родом зі Львова спершу працював в адвокатських фірмах. А потім вирішив спробувати свої сили в парламенті. Так, у 2007 році Богдан балотувався до Ради за списками блоку "Наша Україна - Народна самооборона", а в 2014 році – за списками "БПП "Солідарність" (партія скасувала реєстрацію Богдана як кандидата).



Богдан працював заступником міністра юстиції України, потім – заступником міністра Кабінету міністрів, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, був позаштатним радником бізнесмена Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровщину. Потім працював у Коломойського юристом.



З початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана главою Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.