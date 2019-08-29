"Школа Богдана": скільки триватиме співпраця із Зеленським

Керівники Адміністрації Президента Петра Порошенка завжди перебували в тіні. А зараз новий керівник Офісу Президента Андрій Богдан позиціонується протилежно до його попередників.

Крістіна Бердинських вважає, що головою Офісу Президента Андрій Богдан може бути не всі п’ять років. Його роль та посада має якісь обмеження в часовому просторі. Про це журналістка видання "Новое время" заявила у програмі "Що це було".

Читайте також: Парахоботіки узбагойтесь, – Богдан про поїздку у Сен-Тропе на День Незалежності

На думку Бердинських, такого впливового керівника президентського Офісу в Україні ще не було за всі часи різних президентів. Навіть те, як поводить себе Богдан, вказує, що він взагалі не проти цієї ролі бути накопичувачем негативу, як було у деяких попередників.

Але він від цього, мені здається, ще й "хайпує". Це означає, що навпаки робить якийсь тролінг, демонстрацію й він навіть не намагається нікому сподобатися. "Ось я такий, як є, а все інше ваші проблеми. Як хочете, так мене і сприймайте",

– пояснила Крістіна Бердинських.

"Дійсно, коли його призначили, то я не очікувала, що він буде аж настільки могутнім й настільки постійно перебувати з президентом. Ми бачимо до чого призводить така демонстрація. Люди з оточення президента кажуть, що Зеленський дослухається до усіх, але рішення приймає сам. Проте в це складно повірити, адже коли вони їздять регіонами, то місцеві чиновники дивляться не на президента, а на Богдана", – розповіла Бердинських.



Володимир Зеленський

Журналістка повідомила, що з тієї медіа-політики, яка йде про Богдана, складається враження у людей та місцевих чиновників, що у нас головна особа в державі не президент, а керівник його Офісу. Можливо, краще розповісти все керівнику Офісу, ніж президенту й це буде швидше, ефективніше та результативніше для проведення якихось політичних рішень.

Була школа в Трускавці, а є "школа Богдана" – це демонстрація президенту, як працює реальна політика та що таке державне управління. Всі кажуть з його оточення, що тільки Богдан настільки досвідчений та розуміє всі тонкощі політичних процесів. А також ніхто більше не може конкурувати з ним в цьому напрямку,

– заявила журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських.



Андрій Богдан

"Але всі здатні вчитися. Коли вже пройде, наприклад, пів року чи сім місяців, то люди навчаться та зрозуміють, як працює цей державний механізм. Й питання тільки часу, коли президент зрозуміє, що він може й без Богдана", – підсумувала Бердинських.

Дивіться відео повної програми "Що це було?" за 28 серпня 2019 року: