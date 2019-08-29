"Школа Богдана": сколько продлится сотрудничество с Зеленским

Руководители Администрации Президента Петра Порошенко всегда находились в тени. А сейчас новый руководитель Офиса Президента Андрей Богдан позиционируется как противоположность его предшественникам.

Кристина Бердинских считает, что главой Офиса Президента Андрей Богдан может быть не все пять лет. Его роль и должность имеют какие-то ограничения во временном пространстве. Об этом журналистка издания "Новое время" заявила в программе "Что это было".

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По мнению Бердинских, такого влиятельного руководителя президентского Офиса в Украине еще не было за все времена разных президентов. Даже то, как ведет себя Богдан, указывает, что он вообще не против этой роли быть накопителем негатива, как было у некоторых предшественников.

Но он от этого, мне кажется, еще и "хайпует". Это означает, что наоборот делает какой-то троллинг, демонстрацию и он даже не пытается никому понравиться. "Вот я такой, как есть, а все остальное ваши проблемы. Как хотите, так меня и воспринимайте",

– объяснила Кристина Бердинских.

"Действительно, когда его назначили, то я не ожидала, что он будет настолько мощным и будет настолько постоянно находиться с президентом. Мы видим, к чему приводит такая демонстрация. Люди из окружения президента говорят, что Зеленский прислушивается ко всем, но решения принимает сам. Однако в это сложно поверить, ведь когда они ездят по регионам, то местные чиновники смотрят не на президента, а на Богдана", – рассказала Бердинских.



Владимир Зеленский

Журналистка сообщила, что из той медиа-политики, которая идет о Богдане, складывается впечатление у людей и местных чиновников, что у нас главное лицо в государстве не президент, а руководитель его Офиса. Возможно, лучше рассказать все руководителю Офиса, чем Президенту и это будет быстрее, эффективнее и результативнее для проведения каких-то политических решений.

Была школа в Трускавце, а есть "школа Богдана" – это демонстрация президенту, как работает реальная политика и что такое государственное управление. Все говорят из его окружения, что только Богдан настолько опытный и понимает все тонкости политических процессов. А также никто больше не может конкурировать с ним в этом направлении,

– заявила журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских.



Андрей Богдан

"Но все способны учиться. Когда уже пройдет, например, полгода или семь месяцев, то люди научатся и поймут, как работает этот государственный механизм. И вопрос только времени, когда президент поймет, что он может и без Богдана", – подытожила Бердинских.