"Шокової терапії" Польщі не буде, – Бердинських спрогнозувала наступні кроки Зеленського

Про перші досягнення та поразки Володимира Зеленського, а також про відпочинок Андрія Богдана на День Незалежності у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською обговорювала журналістка Крістіна Бердинських.

В Україні жваво обговорюють перші досягнення та поразки президента Зеленського. За цей час він встиг відзначитися скандальними рішеннями та неочікуваними кадровими призначеннями.

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Свою каденцію він почав з розпуску парламенту, чим викликав хвилю невдоволення як серед депутатів, так і політичних експертів. Мовляв, таке рішення не відповідає законодавству, однак Конституційний суд все ж підтвердив законність розпуску.

Ще більше дискусій викликало призначення керівником ОП Андрія Богдана, який підпадає під закон про люстрацію. Ба більше, Зеленський хоч і обіцяв, що кумівства у новому парламенті не буде, призначив своїх соратників на ключові посади в країні.



Призначення Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Які очікування ви маєте щодо роботи цієї Верховної Ради?

– Я маю великі сподівання і надії на найближчу осінь. На мою думку, саме восени ми побачимо чи не найбільше якихось ухвалених документів. Це називається "вікном можливостей", адже Рада тільки-но сформувалася і президент вперше має свою монобільшість у парламенті. Крім того, партія "Слуга народу" ще не встигне розбігтися та поділитися на групки, їх не встигнуть перекупити олігархи.

– Я особисто спілкувалася з багатьма представниками партії "Слуга народу". І вони були "заряджені" на ці зміни. Навіть сам президент казав нардепам, що восени вони мають ухвалити безліч законопроектів.

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– Але я маю побоювання щодо процедури ухвалення законів. Потрібно, щоб регламент був дотриманий. А зважаючи на те, що парламентарі планують ухвалити якусь фантастичну кількість законів, я боюсь, аби вони встигли їх зачитати.



Крістіна Бердинських

До чого такий поспіх?

– Тому що вже треба показувати якісь результати. Бо минуло вже 100 днів. Ми бачимо, що президент активний, і він не зникає з інформаційного простору на тижні. Але, беручи до уваги конкретні речі, які вже зроблені, то важко знайти щось дійсно масштабне та значуще. А зараз Зеленський хоче показувати результат.

Чи буде команда Зеленського ухвалювати непопулярні законопроекти, або ж обере шлях популізму?

– Я вважаю, що буде щось середнє. Трохи популістське і водночас реформаторське. Можна стверджувати, що рейтинг цієї політсили надалі 100% буде падати, а значить буде важче провести зміни. Але "шокової терапії" Польщі не буде.



Володимир Зеленський

Як ви ставитесь до призначення Андрія Богдана?

– Я переконана, що головою Офісу Президента Андрій Богдан може бути не всі п'ять років. Його роль та посада має якісь обмеження в часовому просторі. Такого впливового керівника президентського Офісу в Україні ще не було за всі часи різних президентів. Навіть те, як поводить себе Богдан, вказує, що він взагалі не проти цієї ролі бути накопичувачем негативу, як було у деяких попередників.

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– Але він від цього, мені здається, ще й "хайпує". Це означає, що навпаки робить якийсь тролінг, демонстрацію й він навіть не намагається нікому сподобатися. "Ось я такий, як є, а все інше ваші проблеми. Як хочете, так мене і сприймайте".

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