Луценко перешкоджав щонайменше в 50 справах, – начальник управління спецрозслідувань ГПУ

Про гучні справи, які розслідувала ГПУ, та як Юрій Луценко втручався в розслідування у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Як відбувалися призначення в ГПУ

За словами Горбатюка, призначення відбувалися абсолютно не за професійним принципом.

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"У більшості випадків чи за особистою якоюсь відданістю, чи за проханнями. Деталей не знаю. Що знову ж таки впливає і на якість роботи, і на мотивацію інших працівників, які чесно працюють і дають результат, а в них немає можливостей мати інші посади", – зазначив начальник управління спецрозслідувань ГПУ.

Також він додав, що в Генпрокуратурі панує повальне втручання в розслідування кримінальних проваджень.

Можу стверджувати, що на сьогодні зафіксовано три кримінальні провадження втручання Луценка в розслідування, які здійснювалися нашими слідчими. Тобто прийняття документів з внесенням в них завідома неправдивих даних з тим, щоб забрати справу, не дати притягти до кримінальної відповідальності особу, знищити розслідування,

– розповів Горбатюк.

Він підкреслив, що Луценко перешкоджав, щонайменше, в 50 справах, але зареєстровано три провадження. "Тому що ми подаємо заяви про всі, не в усіх випадках реагування", – додав Горбатюк.

Генеральна прокуратура України розслідувала справу Юрія Гримчака, який є близькою людиною до Юрія Луценка. Як зазначає Горбатюк, в управління спецрозслідувань було відчуття, що справу можуть злити, тому деталей не повідомляли генеральному прокурору. У випадку з Юрієм Гримчаком основні документи підписували генеральні прокурори.

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Начальник управління заявив, що цього б не було, якби особа мала якийсь імунітет, який надає їм законодавство. Наприклад, справи стосовно суддів, адвокатів, депутатів підписуються заступником генерального прокурора. А стосовно Юрія Гримчака підпису генпрокуроора не треба, тому ця ситуація змогла бути реалізованою.

У більшості випадків у нас складається ситуація, що керівництво генеральної прокуратури хоче контролювати всі такі справи,

– заявив Сергій Горбатюк.

"Це відбувається регулярно і, якщо уявити, що Луценко понад 50 разів забирав справи в нашого підрозділу. Знаючи 100%, що буде повідомлено про це в ЗМІ, буде скарга та заява про злочин, він забирав ці справи. То уявіть собі, що відбувається в інших підрозділах, де віддані люди виконують вказівки", – додав Горбатюк.

Начальник управління спецрозслідувань ГПУ повідомив, які справи забирав Луценко: щодо Олександра Клименка, Миколи Злочевського, "вишок Бойка", епізодів Присяжнюка та Захарченка. В певний час втратили розслідування по Межигір’ю, Сухолуччю, за підозрою Лукаша. Справи стосовно суддів адміністративного суду, апеляційного суду, а також по Мін'юсту й ті, де фігурував Манафорт.

Сергій Горбатюк пояснив, що деякі справи Луценко передав до САПу, але вони були повернуті назад. Проте не було потреби їх передавати. Через це носіння туди-сюди було втрачено пів року в розслідуванні цих справ. Тобто з грудня 2017 року по травень 2018 року слідчі не могли розслідувати ці провадження.



Юрій Луценко

"На мою думку, це також було умисно, бо коли це рішення приймалося, ми справу одразу не передавали. А показали генеральному прокурору зі словами: "Дивіться, це ж незаконно, не робіть цього, скасуйте своє рішення". Але жодної реакції не отримали", – заявив Горбатюк.

Як влада протидіяла арешту скандального судді Вовка

Завдяки оприлюдненню записів з кабінету Павла Вовка, який був головою Окружного адмінсуду міста Києва, суспільство дізналося, як судді планували тиснути на своїх колег та як приймали потрібні рішення.

На завершальному етапі справи слідчі зіштовхнулися зі спротивом. Тоді вже були чіткі ознаки злочину в справі судді Павла Вовка, тому залишалося зібрати додаткові докази, крім тих, які вже були наявні. Про це також у програмі "Що це було" розповів Сергій Горбатюк.

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Горбатюк заявив, що важливо було провести обшуки у фігурантів справи, тобто суддів. Проте отримали категоричну відмову від керівництва генеральної прокуратури й тому обшук був проведений лише в адміністративних приміщеннях.



Павло Вовк

Начальник управління спецрозслідувань повідомив, що відбувалися також маніпуляції від адвокатів, які казали, що ведуться обшуки в кабінетах, тому їх не пускають до суддів. Хоча таких дій не було.

Про оприлюднення справи (в ЗМІ – 24 канал) ми мали закиди, бо це матеріали слідства. Загалом це не потрібно робити, коли ми знаємо та впевнені, що керівництво підтримає, ці справи будуть рухатися, ніхто їх не знищить,

– повідомив Сергій Горбатюк.

Представник ГПУ розповів, що така ситуація з адміністративним судом і подібні ситуації, які існують в інших судах, це загроза національній безпеці України. Якщо це не усунути, то жодних надій на зміни в правоохоронній системі, в правосудді, в захисті прав людей не буде. Бо суд це остання інстанція, яка має вирішувати всі судові спори та кримінальні справи.

У чому звинувачують Павла Вовка?НАБУ спільно з Генеральною прокуратурою 26 липня провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.



Керівництву Окружного адмінсуду та 4 його суддям підготовлені підозри за фактами втручання в діяльність ВККСУ.