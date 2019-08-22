Луценко препятствовал, по меньшей мере, в 50 делах – начальник управления спецрасследований ГПУ

О громких делах, которые расследовала ГПУ, и как Юрий Луценко вмешивался в расследования в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как происходили назначения в ГПУ

По словам Горбатюка, назначения происходили совершенно не по профессиональному принципу.

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"В большинстве случаев или по личной какой-то преданности, или по просьбам. Деталей не знаю. Что опять же влияет и на качество работы, и на мотивацию других работников, которые честно работают и дают результат, а у них нет возможностей иметь другие должности", – отметил начальник управления спецрасследований ГПУ.

Также он добавил, что в Генпрокуратуре царит повальное вмешательство в расследования уголовных производств.

Могу утверждать, что на сегодняшний день зафиксировано три уголовных производства вмешательства Луценко в расследования, которые осуществлялись нашими следователями. То есть принятие документов с внесением в них заведомо ложных данных с тем, чтобы забрать дело, не дать привлечь к уголовной ответственности лицо, уничтожить расследование,

– рассказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что Луценко препятствовал, по меньшей мере, в 50 делах, но зарегистрированы три производства. "Потому что мы подаем заявления о всех, не у всех случаях реагирования", – добавил Горбатюк.

Генеральная прокуратура Украины расследовала дело Юрия Грымчака, который является близким человеком к Юрию Луценко. Как отмечает Горбатюк, в управления спецрасследований было ощущение, что дело могут слить, поэтому деталей не сообщали генеральному прокурору. В случае с Юрием Грымчаком основные документы подписывали генеральные прокуроры.

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Начальник управления заявил, что этого бы не было, если бы человек имел какой-то иммунитет, который предоставляет им законодательство. Например, дела в отношении судей, адвокатов, депутатов подписываются заместителем генерального прокурора. А в отношении Юрия Грымчака подписи генпрокуроора не надо, поэтому эта ситуация смогла быть реализована.

В большинстве случаев у нас складывается ситуация, что руководство Генеральной прокуратуры хочет контролировать все такие дела,

– заявил Сергей Горбатюк.

"Это происходит регулярно и, если представить, что Луценко более 50 раз забирал дела у нашего подразделения. Зная 100%, что будет сообщено об этом в СМИ, будет жалоба и заявление о преступлении, он забирал эти дела. Так представьте себе, что происходит в других подразделениях, где преданные люди выполняют указания", – добавил Горбатюк.

Начальник управления спецрасследований ГПУ сообщил, какие дела забирал Луценко: в отношении Александра Клименко, Николая Злочевского, "вышек Бойко", эпизодов Присяжнюка и Захарченко. В определенное время потеряли расследования по Межигорью, Сухолучью, по подозрению Лукаша. Дела в отношении судей административного суда, апелляционного суда, а также по Минюсту и те, где фигурировал Манафорт.

Сергей Горбатюк объяснил, что некоторые дела Луценко передал в САП, но они были возвращены обратно. Однако не было необходимости их передавать. Из-за этого ношения туда-сюда было потеряно полгода в расследовании этих дел. То есть с декабря 2017 года по май 2018 года следователи не могли расследовать эти производства.



Юрий Луценко

"По моему мнению, это также было умышленно, потому что когда это решение принималось, мы дело сразу не передавали. А показали генеральному прокурору со словами: "Смотрите, это же незаконно, не делайте этого, отмените свое решение". Но никакой реакции не получили", – заявил Горбатюк.

Как власть противодействовала аресту скандального судьи Вовка

Благодаря обнародованию записей из кабинета Павла Вовка, который был председателем Окружного админсуда Киева, общество узнало, как судьи планировали давить на своих коллег и как принимали нужные решения.

На завершающем этапе дела следователи столкнулись с сопротивлением. Тогда уже были четкие признаки преступления в деле судьи Павла Вовка, поэтому оставалось собрать дополнительные доказательства, кроме уже имевшихся. Об этом также в программе "Что это было" рассказал Сергей Горбатюк.

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Горбатюк заявил, что важно провести обыски у фигурантов дела, то есть судей. Однако получили категорический отказ от руководства Генеральной прокуратуры и потому обыск был проведен только в административных помещениях.



Павел Вовк

Начальник управления спецрасследований сообщил, что происходили также манипуляции от адвокатов, которые говорили, что ведутся обыски в кабинетах, поэтому их не пускают к судьям. Хотя таких действий не было.

Об обнародовании дела (в СМИ – 24 канал) мы имели упреки, потому что это материалы следствия. В общем это не нужно делать, когда мы знаем и уверены, что руководство поддержит, эти дела будут двигаться, никто их не уничтожит,

– сообщил Сергей Горбатюк.

Представитель ГПУ рассказал, что такая ситуация с административным судом и подобные ситуации, которые существуют в других судах, это угроза национальной безопасности Украины. Если это не устранить, то никаких надежд на перемены в правоохранительной системе, в правосудии, защите прав людей не будет. Ибо суд это последняя инстанция, которая должна решать все судебные споры и уголовные дела.

В чем обвиняют Павла Вовка?

НАБУ совместно с Генеральной прокуратурой 26 июля провело обыски в Окружном административном суде Киева. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.



Руководству Окружного админсуда и 4 его судьям подготовлены подозрения по фактам вмешательства в деятельность ВККСУ.