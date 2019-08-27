22:56
27 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Депутати працюватимуть і вночі 30 серпня, у планах прийняти 100 законів, – ЗМІ

      951 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков – лідер "Слуги народу" – очолить Верховну Раду
      Дмитро Разумков – лідер "Слуги народу" – очолить Верховну Раду / tsn.ua

      Президент Зеленський організовує закриту нараду з депутатами від "Слуги народу" – 28 серпня, у переддень першого засідання нової Верховної Ради. Ймовірно, обранці з президентської політсили готуватимуться працювати весь день 29 серпня і всю ніч на 30 серпня. А також і до можливого блокування трибуни опозицією.

      У середу, 28 серпня, з 16 до 19 години відбудеться нарада новообраних депутатів від "Слуги народу" у Конгресно-виставковому центрі "Парковий" (раніше там був передвиборчий штаб СН). Про це пише видання LB.ua.

      Читайте також: Відомі керівники усіх комітетів у Раді: список

      Джерело видання повідомило, що нарадою керуватиме особисто Президент України Володимир Зеленський. З його ж слів, депутатам вже поставили ​задачу – "бути готовими працювати всю ніч з 29 на 30 серпня, а також до можливого блокування трибуни опозицією".

      У перший же день роботи нової Ради начебто заплановано проголосувати приблизно 100 законів. Наприклад, про скасування депутатської недоторканності у першому читанні або про реформу прокуратури, яку очолить Рябошапка. Також депутати голосуватимуть за склад уряду.

      До слова, під час цієї ж зустрічі депутатів та президента представлять і нового прем'єр-міністра. Ним має стати начебто Олексій Гончарук.

      Що кажуть офіційні джерела? 

      Перше засідання Верховної Ради буде 29 серпня. Новообрані депутати уже отримали проект порядку денного. Під час першого засідання депутати точно обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.

      рада
      Нагадаємо, як сидітимуть депутати у Раді / Інфографіка 24 каналу

      Це цікаво! Нардепка від "Слуги народу" розповіла, скільки насправді витрачає на місяць: ексклюзив

      blog_ava
      Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
      сьогодні
      5755
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський ЗМІ Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри
      сьогодні , 22:10 Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри
      1114
      Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      сьогодні , 22:00 Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      КРЫМский бандеровец 530
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      сьогодні , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      1177
      Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
      сьогодні , 20:46 Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
      2049
      Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      сьогодні , 20:45 Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      Світлана Попова 897
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук