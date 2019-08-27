Депутати працюватимуть і вночі 30 серпня, у планах прийняти 100 законів, – ЗМІ

Президент Зеленський організовує закриту нараду з депутатами від "Слуги народу" – 28 серпня, у переддень першого засідання нової Верховної Ради. Ймовірно, обранці з президентської політсили готуватимуться працювати весь день 29 серпня і всю ніч на 30 серпня. А також і до можливого блокування трибуни опозицією.

У середу, 28 серпня, з 16 до 19 години відбудеться нарада новообраних депутатів від "Слуги народу" у Конгресно-виставковому центрі "Парковий" (раніше там був передвиборчий штаб СН). Про це пише видання LB.ua.

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Джерело видання повідомило, що нарадою керуватиме особисто Президент України Володимир Зеленський. З його ж слів, депутатам вже поставили ​задачу – "бути готовими працювати всю ніч з 29 на 30 серпня, а також до можливого блокування трибуни опозицією".

У перший же день роботи нової Ради начебто заплановано проголосувати приблизно 100 законів. Наприклад, про скасування депутатської недоторканності у першому читанні або про реформу прокуратури, яку очолить Рябошапка. Також депутати голосуватимуть за склад уряду.

До слова, під час цієї ж зустрічі депутатів та президента представлять і нового прем'єр-міністра. Ним має стати начебто Олексій Гончарук.

Що кажуть офіційні джерела?

Перше засідання Верховної Ради буде 29 серпня. Новообрані депутати уже отримали проект порядку денного. Під час першого засідання депутати точно обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.



Нагадаємо, як сидітимуть депутати у Раді / Інфографіка 24 каналу

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