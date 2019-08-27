Нардепка від "Слуги народу" розповіла, скільки насправді витрачає на місяць: ексклюзив

Для жителя невеликого містечка вона завелика, а для бізнесмена – замала. Зарлата депутата нового скликання буде від 36 тисяч гривень на місяць, з доплатами – до 50. Однак, на думку голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, цієї суми для народного обранця недостатньо. Тож скільки на місяць витрачають нардепи та чи як піднятя зарплати може повпливати на стан корупції в Україні – розповімо далі.

Новим обранцям, а особливо тим, хто прийшов у політику з бізнесу, буде неабияк важко вписатися у новий бюджет.

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Журналісти 24 каналу разом з новообраною депутаткою від "Слуги народу" порахували, скільки витрачає пересічний нардеп та якою має бути зарплата народного обранця.

Нардепка від президентської партії та екс-журналістка Ольга Василевська-Смаглюк разом з родиною мешкає в елітному закритому котеджному містечку під Києвом.



Будинок з ділянкою у 2,5 сотки чотири роки тому обійшовся родині у мільйон триста тисяч гривень

Та і його утримання влітає у копієчку: взимку десь сім тисяч гривень, влітку – майже чотири. Чималі витрати й на родину, адже подружжя виховує двох донечок.

17,5 тисяч гривень я платила за садочок. Моя машина переведена на газ, раніше я платила десь чотири тисячі гривень за бензин. Також у мене є речі, які я ношу вже по 10 років, з мене чолові знущається, але це гарні брендові речі. До того ж, одягнути дітей на зиму коштувало десь 100 євро. Торік ми їздили до Болгарії, цей відпочинок коштував ще 1800 євро,

– підрахувала новообрана депутатка.

Квартира нардепки від "Слуги народу"

Родина Ольги за здорове харчування – прості продукти, мінімум смаженого та ніяких напівфабрикатів. На роботу бере перекус, діти їдять у садочку. Якщо ж отоварюватись серйозно, з перспективою на місяць, то аж три тисячі гривень коштують мийні засоби та товари для дому. Ольга зізналася, що чек з продуктами, яких вистачає на тиждень, сягає від 1200 гривень.



Чек з продуктами, яких вистачає на тиждень, сягає від 1200 гривень

Раніше дохід Ольги складав 60 тисяч гривень на місяць. Ставши народною депутаткою, вона отримуватиме менше. На кожного обранця виділяють майже по 50 тисяч гривень на місяць. Лише 18,5 тисяч яких – оклад. Решта – на депутатську діяльність, включаючи транспорт та зв'язок. Тож Ольга зовсім не проти підвищення.



Скільки отримує нардеп Верховної Ради

Про підвищення вже говорять у команді "Слуги народу". Експерти теж переконані, що це гарна ідея. Ба більше, таким може бути перший крок протидії корупції.

На жаль, ми маємо порівнювати не з середніми та мінімальним зарплатами, а з тим, що ці люди можуть отримати у приватному секторі. І ми розуміємо, що у минулій Раді більшість депутатів отримували зарплату у конверті. Бо насправді, хто платить, той і замовляє музику,

– пояснив економічний експерт Сергій Фурса.

Але чи вбереже нових депутатів підвищення зарплатні від спокуси? Політолог Тарас Семенюк наголосив, що це вже питання особистої відповідальності. Якщо вони захочуть брати хабарі, то вони знайдуть шляхи, як це зробити, каже Тарас.

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З тим, що зарплату треба збільшити, погодився і голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Проте яку цифру вважає прийнятною – не уточнив.