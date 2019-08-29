"Шоковой терапии" Польши не будет, – Бердинских спрогнозировала следующие шаги Зеленского

О первых достижениях и поражениях Владимира Зеленского, а также об отдыхе Андрея Богдана на День Независимости в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской обсуждала журналистка Кристина Бердинских.

В Украине активно обсуждают первые достижения и поражения президента Зеленского. За это время он успел отличиться скандальными решениями и неожиданными кадровыми назначениями.

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Свою каденцию он начал с роспуска парламента, чем вызвал волну недовольства как среди депутатов, так и политических экспертов. Мол, такое решение не соответствует законодательству, однако Конституционный суд все же подтвердил законность роспуска.

Еще больше дискуссий вызвало назначение руководителем ОП Андрея Богдана, который подпадает под закон о люстрации. Более того, Зеленский хоть и обещал, что кумовства в новом парламенте не будет, назначил своих соратников на ключевые посты в стране.



Назначение Зеленского / Инфографика 24 канала

Какие ожидания у вас есть о работе этой Верховной Рады?

– Я имею большие надежды на ближайшую осень. По моему мнению, именно осенью мы увидим больше всего каких-то принятых документов. Это называется "окном возможностей", ведь Рада только сформировалась и президент впервые имеет свое монобольшинство в парламенте. Кроме того, партия "Слуга народа" еще не успеет разогнаться и поделиться на группки, их не успеют перекупить олигархи.

– Я лично общалась с многими представителями партии "Слуга народа". И они были "заряжены" на эти изменения. Даже сам президент говорил нардепам, что осенью они должны принять множество законопроектов.

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– Но я имею опасения относительно процедуры принятия законов. Нужно, чтобы регламент был соблюден. А учитывая то, что парламентарии планируют принять какое-то фантастическое количество законов, я боюсь, чтобы они успели их зачитать.



Кристина Бердинских

К чему такая спешка?

– Потому что уже надо показывать какие-то результаты. Потому что прошло уже 100 дней. Мы видим, что президент активен, и он не исчезает из информационного пространства на недели. Но, принимая во внимание конкретные вещи, которые уже сделаны, то трудно найти что-то действительно масштабное и значимое. А сейчас Зеленский хочет показывать результат.

Будет ли команда Зеленского принимать непопулярные законопроекты, или же выберет путь популизма?

– Я считаю, что будет что-то среднее. Немного популистское и одновременно реформаторское. Можно утверждать, что рейтинг этой политсилы в дальнейшем 100% будет падать, а значит будет труднее провести изменения. Но "шоковой терапии" Польши не будет.



Владимир Зеленский

Как вы относитесь к назначению Андрея Богдана?

– Я убеждена, что главой Офиса Президента Андрей Богдан может быть не все пять лет. Его роль и должность имеет какие-то ограничения во временном пространстве. Такого влиятельного руководителя президентского Офиса в Украине еще не было за все времена различных президентов. Даже то, как ведет себя Богдан, указывает, что он вообще не против этой роли быть накопителем негатива, как было у некоторых предшественников.

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– Но он от этого, мне кажется, еще и "хайпует". Это означает, что наоборот делает какой-то троллинг, демонстрацию и он даже не пытается никому понравиться. "Вот я такой, как есть, а все остальное ваши проблемы. Как хотите, так меня и воспринимайте".

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