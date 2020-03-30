Почему рассмотрение закона о рынке земли затянулось: версия "Слуги народа"
Верховная Рада более 5 часов рассматривает правки в законопроект О рынке земли. Всего их было 4018, впрочем 30 марта осталось проголосовать за более 700. Сначала нардепы договорились не ставить все правки на голосование, впрочем, в последний момент одна из фракций отказалась от сделки.
Рада должна была быстро перейти к голосованию и закрыть внеочередное и третье за день заседание. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
Тем временем Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает
У нас был компромиссный вариант законопроекта, в котором предлагалось установить 100 га земли в одни руки, что в течение двух лет только физические лица смогут покупать землю. Юридические лица смогли покупать только через два года, а иностранцы – только через референдум,
– отметил нардеп.
При этом, по словам Качуры, запуск рынка земли отсрочивался на лето 2021 года. Относительно такого варианта документа был достигнут компромисс, но в последний момент депутаты из одной фракции отказались от обязательств.
Нардеп уточнил, что из-за этого теперь депутатам придется сидеть до конца рассмотрения всех поправок.
Внимание! Принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности является условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме около 8 миллиардов долларов.
Статистика отношения украинцев к открытию рынка земли / Инфографика 24 канала
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