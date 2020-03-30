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      Почему рассмотрение закона о рынке земли затянулось: версия "Слуги народа"

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      Внеочередное заседание Рады / Пресс-служба Офиса Президента

      Верховная Рада более 5 часов рассматривает правки в законопроект О рынке земли. Всего их было 4018, впрочем 30 марта осталось проголосовать за более 700. Сначала нардепы договорились не ставить все правки на голосование, впрочем, в последний момент одна из фракций отказалась от сделки.

      Рада должна была быстро перейти к голосованию и закрыть внеочередное и третье за день заседание. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

      Тем временем Рада одобрила "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

      У нас был компромиссный вариант законопроекта, в котором предлагалось установить 100 га земли в одни руки, что в течение двух лет только физические лица смогут покупать землю. Юридические лица смогли покупать только через два года, а иностранцы – только через референдум,
      – отметил нардеп.

      При этом, по словам Качуры, запуск рынка земли отсрочивался на лето 2021 года. Относительно такого варианта документа был достигнут компромисс, но в последний момент депутаты из одной фракции отказались от обязательств.

      Нардеп уточнил, что из-за этого теперь депутатам придется сидеть до конца рассмотрения всех поправок.

      Внимание! Принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности является условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме около 8 миллиардов долларов.

      ринок землі ставлення українців статистика
      Статистика отношения украинцев к открытию рынка земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Верховная Рада Рынок земли Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Украины Слуга народа
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