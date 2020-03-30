Чому розгляд закону про ринок землі затягнувся: версія "Слуги народу"

Верховна Рада понад 5 годин розглядає правки до законопроєкту про ринок землі. Загалом їх було 4018, втім 30 березня залишилось проголосувати за понад 700. Спершу нардепи домовилися не ставити всі правки на голосування, втім, в останній момент одна з фракцій відмовилась від угоди.

Рада повинна була швидко перейти до голосування і закрити позачергове та третє за день засідання. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

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У нас був компромісний варіант законопроєкту, в якому пропонувалося встановити 100 га землі в одні руки, що протягом двох років тільки фізичні особи зможуть купувати землю. Юридичні особи змогли купувати тільки через два роки, а іноземці – тільки через референдум,

– зауважив нардеп.

При цьому, за словами Качури, запуск ринку землі відстрочувався на літо 2021 року. Щодо такого варіанту документа був досягнений компроміс, але в останній момент депутати з однієї фракції відмовилися від зобов'язань.

Нардеп уточнив, що через це тепер депутатам доведеться сидіти до кінця розгляду всіх поправок.

Увага! Ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності є умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.



Статистика ставлення українців до відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу