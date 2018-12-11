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      Почему рейтинг Порошенко резко вырос: версия эксперта

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      Киевский международный институт социологии обнародовал новый президентский рейтинг, в первой пятерке Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Бойко и Ляшко. Если сравнивать результаты опроса за июнь и декабрь 2018 года, то можно проследить, что рейтинг Президента Петра Порошенко резко возрос.

      Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала политолог Олеся Яхно.

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      По ее словам, первая пятерка в рейтинге, кроме Зеленского и еще нескольких кандидатов, фактически имеет шансы на второй тур. К примеру, Тимошенко, Бойко и Гриценко.

      рейтинг президенти

      Президентский рейтинг за декабрь 2018 года

      "Рейтинг президента вырос, потому что мы можем проследить определенную активность начиная с августа – сентября 2018 года, в частности, был ряд громких заявлений и действий. К примеру, в августе президент извинился за надежду о скором окончании войны, также был парад и разнообразные президентские инициативы. Из-за такой активности рейтинг Порошенко растет", – объяснила Яхно.

      рейтинг президентів

      Президентский рейтинг за июнь 2018 года

      Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в ноябре, то 21,2% среди тех, кто определился со своим выбором, отдали бы свой голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленского, 11,6% – за Порошенко, 11% за Бойко, 8,7% – за Ляшко, 8,2% – за Гриценко, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Президент Украины Верховная Рада Олег Ляшко Петр Порошенко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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