Чому рейтинг Порошенка різко зріс: версія експертки

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив новий президентський рейтинг, наразі у першій п'ятірці є Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Бойко та Ляшко. Якщо порівнювати результати опитування за червень та грудень 2018 року, то можна простежити, що рейтинг Президента Петра Порошенка різко зріс.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла політологиня Олеся Яхно.

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За її словами, перша п'ятірка у рейтингу, окрім Зеленського і ще декількох кандидатів, фактично мають шанси на другий тур. До прикладу, Тимошенко, Бойко та Гриценко.



Президентський рейтинг за грудень 2018 року

"Рейтинг президента зріс, бо ми можемо простежити певну активність починаючи з серпня – вересня 2018 року, зокрема, був ряд гучних заяв та дій. До прикладу, в серпні президент вибачився за сподівання про швидке закінчення війни, також був парад та різноманітні президентські ініціативи. Через таку активність рейтинги Порошенка зростають", – пояснила Яхно.



Президентський рейтинг за червень 2018 року

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори відбувалися у листопаді, то 21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, відділи б свій голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленського, 11,6% – за Порошенка, 11% за Бойка, 8,7% – за Ляшка, 8,2% – за Гриценка, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.