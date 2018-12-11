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      Чому рейтинг Порошенка різко зріс: версія експертки

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      Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив новий президентський рейтинг, наразі у першій п'ятірці є Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Бойко та Ляшко. Якщо порівнювати результати опитування за червень та грудень 2018 року, то можна простежити, що рейтинг Президента Петра Порошенка різко зріс.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла політологиня Олеся Яхно.

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      За її словами, перша п'ятірка у рейтингу, окрім Зеленського і ще декількох кандидатів, фактично мають шанси на другий тур. До прикладу, Тимошенко, Бойко та Гриценко.

      рейтинг президенти
      Президентський рейтинг за грудень 2018 року 

      "Рейтинг президента зріс, бо ми можемо простежити певну активність починаючи з серпня – вересня 2018 року, зокрема, був ряд гучних заяв та дій. До прикладу, в серпні президент вибачився за сподівання про швидке закінчення війни, також був парад та різноманітні президентські ініціативи. Через таку активність рейтинги Порошенка зростають", – пояснила Яхно.

      рейтинг президентів
      Президентський рейтинг за червень 2018 року

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори відбувалися у листопаді, то 21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, відділи б свій голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленського, 11,6% – за Порошенка, 11% за Бойка, 8,7% – за Ляшка, 8,2% – за Гриценка, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Президент України Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Петро Порошенко Юрій Бойко Олег Ляшко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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