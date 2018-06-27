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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему Россия так затягивает с освобождением Олега Сенцова: версия эксперта

189 Читати новину українською
Путин шантажирует Украину
Путин шантажирует Украину / Фото из открытых источников

Есть большое подозрение, что Россия в переговорах относительно освобождения Олега Сенцова банально шантажирует Украину. И выставляет дополнительные условия.

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Нет паритетности относительно формы обмена. Украина хочет освободить наших политзаключенных. А Россия, как было во время обмена военнопленными, которых удерживает оккупационная власть ОРДЛО, за одного украинского пленника требует троих-четырех россиян,
– отмечает Фесенко.

По словам политолога, у каждой стороны свои запросы, – кого из заключенных посетить и когда. По его убеждению, если будет достигнута договоренность с формулой и условиями обмена, то Россия сама предложит приемлемую процедуру, как в случае с Надеждой Савченко. Тогда, напоминает он, в Кремле тоже заявляли, что ее помилуют только по личной просьбе. Но в итоге сработал другой механизм.

Также, говорит эксперт, к Сенцова, который голодает больше 40 дней, не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову, и отказывают даже в видеосвязи из-за того, что у него очень плохо со здоровьем. Но вряд ли власть России допустит, чтобы кинорежиссер умер.

Подлость ситуации заключается в том, что Россия может предлагать освободить только одного Сенцова, что будет проблемой для него. Ведь он требует освобождения всех политзаключенных. Может будет компромисс – кроме Сенцова, еще 2-3 украинцев отпустят. Но не всех, и таким образом Кремль снимет проблему с голоданием. Или насильственное кормление. Вряд ли российская власть допустит, чтобы Сенцов умер. Это будет моральный и политический удар по позициям Кремля. Россию обвинят в том, что это она его убила,
– подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно отмечали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. Ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Новости России Украина – Россия
Источник: 24 канал
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