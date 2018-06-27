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Чому Росія так затягує зі звільненням Олега Сенцова: версія експерта

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Путін шантажує Україну
Путін шантажує Україну / Фото з відкритих джерел

Є велика підозра, що Росія у переговорах щодо звільнення Олега Сенцова банально шантажує Україну. І виставляє додаткові умови.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Немає паритетності щодо форми обміну. Україна хоче звільнити більше наших політв'язнів. А Росія, як було під час обміну військовополоненими, яких утримує окупаційна влада ОРДЛО, за одного українського бранця вимагає трьох-чотирьох росіян,
– зазначає Фесенко.

За словами політолога, в кожної сторони свої запити, – кого з ув'язнених відвідати і коли. На його переконання, якщо буде досягнуто домовленості з формулою і умовами обміну, то Росія сама запропонує прийнятну процедуру, як у випадку з Надією Савченко. Тоді, нагадує він, у Кремлі теж заявляли, що її помилують лише за особистим проханням. Але в підсумку спрацював інший механізм.

Також, говорить експерт, до Сенцова, який голодує понад 40 днів, не допускають українського омбудсмена Людмилу Денісову, і відмовляють навіть у відеозв'язку через те, що у нього дуже погано зі здоров'ям. Але навряд чи влада Росії допустить, щоб кінорежисер помер.

Підлість ситуації полягатиме в тому, що Росія може пропонувати звільнити тільки одного Сенцова, що буде проблемою для нього. Адже він вимагає звільнення всіх політв’язнів. Може буде компроміс – крім Сенцова, ще 2-3 українців відпустять. Але не всіх, і таким чином Кремль зніме проблему з голодуванням. Або насильницьке годування. Навряд чи російська влада допустить, щоб Сенцов помер. Це буде моральний і політичний удар по позиціях Кремля. Росію звинуватять у тому, що це вона його вбила,
– наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово наголошували, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. Раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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