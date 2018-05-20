Почему Рожкова виртуозно взялась разруливать проблемы "Платинум-банка"

Одна из самых одиозных фигур в НБУ после Гонтаревой, фамилия которой не реже упоминалось в СМИ – это Екатерина Рожкова – заместитель главы НБУ, руководила банковским надзором.

Такое мнение в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" выразила журналистка Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, о Рожковой широкой общественности стало известно в конце 2016 года, когда в сеть попали записи ее телефонных разговоров с руководителями различных банковских учреждений. Их содержание свидетельствовало явно не о заботе о стабильности банковской системы, а о попытках максимально подыграть владельцам банков-банкротов остаться с максимальным плюсом.

Татьяна Мартынюк добавила, что в судьбе "Платинум-банка" госпожа Рожкова принимала непосредственное участие. Во-первых, "Платинум" был для нее явно не чужим. До прихода в Нацбанк она выполняла в банке обязанности председателя правления. А когда над "Платинум" сошлись облака, виртуозно взялась разруливать проблемы.

"Так, на одной из обнародованных записей человек с очень похожим голосом Рожковой договаривается с топ-менеджером "Платинума" Дмитрием Зинковым решить проблемный вопрос с оценкой залогового имущества – выданного под рефинансирование НБУ. Речь шла о некоей "Молдове" – это старый пансионат в Одессе, который полноценно на тот момент не функционировал. Акционеры "Платинума" настаивали на оценке его в 500 миллионов, а Рожкова якобы обещала сделать все возможное, чтобы максимально увеличить цену", – сказала журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 20 мая 2018.