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Чому Рожкова віртуозно взялася розрулювати проблеми "Платинум-банку"

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Чому Рожкова віртуозно взялася розрулювати проблеми
Чому Рожкова віртуозно взялася розрулювати проблеми "Платинум-банку" / 24 Канал

Одна з найодіозніших постатей в НБУ після Гонтаревої, прізвище якої не рідше згадувалось у ЗМІ – це Катерина Рожкова – заступниця глави НБУ, яка керувала банківським наглядом.

Таку думку у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" висловила журналістка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, про Рожкову широкому загалу стало відомо наприкінці 2016 року, коли в мережу потрапили записи її телефонних розмов із керівниками різних банківських установ. Їхній зміст свідчив явно не про турботу про стабільність банківської системи, а про спроби максимально підіграти власникам банків-банкрутів лишитися із максимальним плюсом.

Тетяна Мартинюк додала, що у долі "Платинум-банку" пані Рожкова приймала безпосередню участь. По-перше, "Платинум" був для неї явно не чужим. До приходу в Нацбанк вона виконувала в банку обов’язки голови правління. А коли над "Платинумом" зійшлися хмари, віртуозно взялася розрулювати проблеми. 

"Так, на одному із оприлюднених записів людина із дуже схожим голосом Рожкової домовляється із топ-менеджером "Платинуму" Дмитром Зіньковим вирішити проблемне питання із оцінкою заставного майна – виданого під рефінансування НБУ. Мова йшла про таку собі "Молдову" – це старий пансіонат в Одесі, який повноцінно на той момент не функціонував. Акціонери "Платинуму" наполягали на оцінці в його в 500 мільйонів, а Рожкова нібито обіцяла зробити усе можливе, аби максимально збільшити ціну", – сказала журналістка.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 20 травня 2018.

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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