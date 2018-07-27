За журналистами программы "Наши деньги" начали следить: подробности

С понедельника, 23 июля 2018 года, редакция программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" фиксирует слежение за сотрудниками и офисом. Коллектив журналистов предполагает, что наблюдение осуществляют сотрудники СБУ. Однако оно не имеет законных оснований. Слежка началась после того, как съемочная группа выехала из деревни под Киевом, где предположительно проживает председатель СБУ Василий Грицак.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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Коллектив программы расценивает эти события, как давление и препятствование профессиональной деятельности.



26 июля оператора телепрограммы от офиса и в кафе сопровождал автомобиль Toyota Camry черного цвета с номерными знаками АА7305НХ. Оператор четыре раза замечала эту машину рядом с собой в течение четырех часов пешей прогулки от редакции к центру города – примерно с 18 до 22 часов вечера. Сначала Toyota ждала рядом с офисом редакции, а затем трижды переезжала с места на место по маршруту движения оператора.



На видео, снятом автором программы Денисом Бигусом поздно вечером 26 июля, зафиксирован человек, которого оператор телепрограммы заметила рядом с кафе, где она находилась около 22 часов вечера. Мужчина в голубой футболке вел себя подозрительно. Когда оператор двинулась к нему, попытался скрыться, однако затем вернулся и долгое время стоял на улице возле кафе, держа у уха телефон.

Toyota Camry с номерными знаками АА7305НХ следила за журналистами



В тот день, 23 июля, по дороге домой оператор заметила несколько автомобилей, которые длительное время сопровождали ее. В дальнейшем она дождалась Дениса Бигуса и пересела в его автомобиль. Но слежение продолжилось уже за автомобилем Бигуса. Среди машин, которые осуществляли наблюдение 23 июля: черная Toyota Camry АА8451АМ, VW Touareg АА2962ОТ, Daewoo Lanos АА6328АВ, Opel АА9213АЕ.

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В конце концов, после остановки по просьбе полиции, Денис Бигус предоставил документы, удостоверяющие личность, а также по собственной инициативе подошел к одному из автомобилей, который осуществлял наружное наблюдение и также остановился рядом, чтобы представиться и пообщаться. В понедельник редакция считала инцидент исчерпанным.