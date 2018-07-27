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Чому СБУ почало стежити за журналістами

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СБУ стежить за журналістами
СБУ стежить за журналістами / Фото з відкритих джерел

Від понеділка, 23 липня 2018 року, редакція програми “Наші гроші з Денисом Бігусом” фіксує стеження за співробітниками та офісом. Колектив журналістів припускає, що спостереження здійснюють співробітники СБУ. Однак воно не має законних підстав. Стеження розпочалося після того, як знімальна група виїхала із поселення під Києвом, де імовірно мешкає голова СБУ Василь Грицак.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

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Колектив програми розцінює ці події, як тиск і перешкоджання професійній діяльності.

26 липня оператора телепрограми від офісу і до кафе супроводжував автомобіль Toyota Camry чорного кольору з номерними знаками АА7305НХ. Оператор чотири рази помічала цю автівку поруч із собою протягом чотирьох годин пішої прогулянки від редакції до центру міста – приблизно з 18 до 22 години вечора. Спочатку Toyota чекала поруч з офісом редакції, а потім тричі переїжджала з місця на місце за маршрутом руху оператора.

На відео, відзнятому автором програми Денисом Бігусом пізно ввечері 26 липня, зафіксований чоловік, якого оператор телепрограми помітила поруч із кафе, де вона перебувала близько 22 години. Чоловік у блакитній футболці поводив себе підозріло. Коли оператор рушила до нього, спробував сховатися, однак потім повернувся і тривалий час стояв на вулиці біля кафе, тримаючи біля вуха телефон.

Toyota Camry з номерними знаками АА7305НХ стежила за журналістами

У той день, 23 липня, дорогою додому оператор помітила кілька автівок, які тривалий час супроводжували її. Надалі вона дочекалась Дениса Бігуса і пересіла до його автомобілю. Але стеження продовжилося вже за автівкою Бігуса. Серед машин, що здійснювали спостереження 23 липня: чорна Toyota Camry АА8451АМ, VW Touareg АА2962ОТ, Daewoo Lanos АА6328АВ, Opel АА9213АЕ.

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Зрештою, після зупинки на прохання поліції, Денис Бігус надав документи, що посвідчують особу, а також за власною ініціативою підійшов до одного з автомобілів, який здійснював зовнішнє спостереження і також зупинився поруч, аби представитися та поспілкуватися. У понеділок редакція вважала інцидент вичерпаним.

Теги: Новини України Новини політики Василь Грицак СБУ Розслідування журналісти
Джерело: 24 канал
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