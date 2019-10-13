15:28
13 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Почему селяне против центра реабилитации для людей с инвалидностью: законность работы учреждения

      28 Читати новину українською

      Для одних это единственное место, где они чувствуют себя защищенными. Для других – заведение, которое работает незаконно. Жители Константиновки, что на Черкасщине, взбунтовались и настаивают, чтобы Центр реабилитации убирался из их деревни. На собрании в сельском совете они в очередной раз обсуждали непростую ситуацию с его руководством.

      Уже год 48-летний Виктор находится в центре реабилитации. После ДТП у мужчины рассеянный склероз, поэтому ему необходим особый уход, а семья от него отказалась.

      Читайте также: В Черкасской области владелец алабаев терроризирует все село

      "Здесь помогают всем. Здесь мой дом. У меня другого дома нет", – рассказал житель центра Виктор Станиславенко. В центре два десятка людей с инвалидностью, а за 5 лет работы пациентов было более 200. Центр построили на месте бывшей школы.

      Уже несколько раз жители села потребовали от руководства центра, чтобы те освободили территорию, снесли временные сооружения и вообще уехали. Ведь на все это у них нет разрешительных документов. Обсудить это снова пришли на собрание села.


      Собрание села

      Сельской глава утверждал, что центр нарушил закон, потому что не подготовил документы на достройки, не изменил назначение помещения школы на жилищное и захватил территорию. Поэтому чиновники считают работу заведения незаконной и подписали решение, обязывающее центр выполнить эти условия.

      С данного решения на сегодняшний день у нас нет уведомления о выполнении организацией "Круг друзей" этих решений. Сельский совет написал все письма, куда нам рекомендовали,
      – пояснил председатель села Константиновка Алексей Шульга.

      Но все решить можно, заверили представители райгосадминистрации. Надо только оформить документы и руководство центра будет иметь шанс получить дополнительную территорию.

      Мешканці центру
      Жители центра

      "Детальным планом обосновывается земельный участок, для чего им нужен. Если это будет жилье или это изменение целевого назначения, или что там будет", – рассказала заведующая сектором градостроения и архитектуры Наталья Темченко. Между тем представители реабилитационного центра уже начали оформлять документы, чтобы исправить все ошибки. А как помириться с селянами, пока еще не знают.

      blog_ava
      Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и приметы праздника
      сегодня
      64913
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сезон грипу наближається: Супрун розповіла як вберегтися від застуди
      сегодня , 12:00 Сезон грипу наближається: Супрун розповіла як вберегтися від застуди
      Блог Соцмережі 368
      Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      сегодня , 09:01 Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      Ірина Кошанська 4544
      Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      сегодня , 08:40 Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      Світові Медіа 7579
      Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна
      сегодня , 07:29 Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна
      Ігор Саджениця 5450
      Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      12 октября , 22:00 Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 894
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук