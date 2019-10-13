Почему селяне против центра реабилитации для людей с инвалидностью: законность работы учреждения

Для одних это единственное место, где они чувствуют себя защищенными. Для других – заведение, которое работает незаконно. Жители Константиновки, что на Черкасщине, взбунтовались и настаивают, чтобы Центр реабилитации убирался из их деревни. На собрании в сельском совете они в очередной раз обсуждали непростую ситуацию с его руководством.

Уже год 48-летний Виктор находится в центре реабилитации. После ДТП у мужчины рассеянный склероз, поэтому ему необходим особый уход, а семья от него отказалась.

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"Здесь помогают всем. Здесь мой дом. У меня другого дома нет", – рассказал житель центра Виктор Станиславенко. В центре два десятка людей с инвалидностью, а за 5 лет работы пациентов было более 200. Центр построили на месте бывшей школы.

Уже несколько раз жители села потребовали от руководства центра, чтобы те освободили территорию, снесли временные сооружения и вообще уехали. Ведь на все это у них нет разрешительных документов. Обсудить это снова пришли на собрание села.



Собрание села

Сельской глава утверждал, что центр нарушил закон, потому что не подготовил документы на достройки, не изменил назначение помещения школы на жилищное и захватил территорию. Поэтому чиновники считают работу заведения незаконной и подписали решение, обязывающее центр выполнить эти условия.

С данного решения на сегодняшний день у нас нет уведомления о выполнении организацией "Круг друзей" этих решений. Сельский совет написал все письма, куда нам рекомендовали,

– пояснил председатель села Константиновка Алексей Шульга.

Но все решить можно, заверили представители райгосадминистрации. Надо только оформить документы и руководство центра будет иметь шанс получить дополнительную территорию.



Жители центра

"Детальным планом обосновывается земельный участок, для чего им нужен. Если это будет жилье или это изменение целевого назначения, или что там будет", – рассказала заведующая сектором градостроения и архитектуры Наталья Темченко. Между тем представители реабилитационного центра уже начали оформлять документы, чтобы исправить все ошибки. А как помириться с селянами, пока еще не знают.