Чому селяни проти центру реабілітації для людей з інвалідністю: законність роботи установи

Для одних це єдине місце, де вони почуваються захищено. Для інших – заклад, який працює незаконно. Жителі Костянтинівки, що на Черкащині, збунтувалися і наполягають, щоб Центр реабілітації забирався з їхнього села. На зборах у сільській раді вони вчергове обговорювали непросту ситуацію із його керівництвом.

Вже рік 48-річний Віктор перебуває у центрі реабілітації. Після ДТП у чоловіка розсіяний склероз, тому йому необхідний особливий догляд, а родина від нього відмовилась.

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"Тут помагають всім. Тут мій дім. У мене іншого дому немає", – розповів мешканець центру Віктор Станіславенко. У центрі два десятки людей з інвалідністю, а за 5 років роботи пацієнтів було понад 200. Центр збудували на місці колишньої школи.

Уже декілька разів жителі села вимагали від керівництва центру, щоб ті звільнили територію, знесли тимчасові споруди та взагалі виїхали. Адже на все це у них немає дозвільних документів. Обговорити це знову прийшли на збори села.



Збори села

Сільський голова стверджував, що центр порушив закон, бо не підготував документи на добудови, не змінив призначення приміщення школи на житлове та загарбав територію. Відтак чиновники вважають роботу закладу незаконною і підписали рішення, яке зобов’язує центр виконати ці умови.

З даного рішення на сьогоднішній день у нас нема повідомлення про виконання організацією "Коло друзів" цих рішень. Сільська рада написала всі листи, куди нам рекомендували,

– пояснив голова села Костянтинівка Олексій Шульга.

Та все вирішити можна, запевнили представники райдержадміністрації. Треба лише оформити документи і керівництво центру матиме шанс отримати додаткову територію.



Мешканці центру

"Детальним планом обґрунтовується земельна ділянка, для чого їм потрібна. Якщо це буде житло чи це зміна цільового призначення, чи що там буде", – розповіла завідувачка сектора містобудування та архітектури Наталія Темченко. Тим часом представники реабілітаційного центру уже розпочали оформляти документи, аби виправити усі помилки. А як помиритися з селянами, поки ще не знають.