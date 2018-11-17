Почему скандальный российский олигарх Фукс вернулся в Украину

Павел Фукс основал в России девелоперскую компанию Mos City Group, был акционером российского банка и входил в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. После революции он вернулся в Украину.

Об этом в видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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По ее словам, в 2015 году получил украинское гражданство, а в 2018 году даже попал под российские санкции.

"Почему Фукс решил изменить страну? Доподлинно неизвестно. По одной из версий, он вернулся в Украину из-за конфликтов с российскими бизнес-партнерами. А знал он в России многих людей. Некоторые из них даже связаны с его родным Харьковом", – рассказала Бердинских.

Она отметила, в августе 2013 года мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с подписью: "Харьков, день встречи друзей". На ней, кроме Кернеса, есть также Фукс и гражданин России Александр Шишкин.

"Через год, уже после революции, оба друга Кернеса решением горсовета стали почетными гражданами города. Из-за этого разразился скандал. Ведь Шишкин – член Совета федерации России и поддерживал аннексию Крыма. Суд позже отобрал харьковское звание у него. Фукс же остался лучшим другом Кернеса и почетным гражданином города, в котором он реализовал несколько меценатских проектов", – добавила журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" 17 ноября 2018