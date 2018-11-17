19:56
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, сегодня
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, сегодня
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Почему скандальный российский олигарх Фукс вернулся в Украину

      48 Читати новину українською
      Геннадий Кернес и Павел Фукс
      Геннадий Кернес и Павел Фукс / Фото из открытых источников

      Павел Фукс основал в России девелоперскую компанию Mos City Group, был акционером российского банка и входил в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей. После революции он вернулся в Украину.

      Об этом в видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

      Читайте также: В схеме продажи титановой продукции, разорившей Украину на миллионы, нашли российский след

      По ее словам, в 2015 году получил украинское гражданство, а в 2018 году даже попал под российские санкции.

      "Почему Фукс решил изменить страну? Доподлинно неизвестно. По одной из версий, он вернулся в Украину из-за конфликтов с российскими бизнес-партнерами. А знал он в России многих людей. Некоторые из них даже связаны с его родным Харьковом", – рассказала Бердинских.

      Она отметила, в августе 2013 года мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с подписью: "Харьков, день встречи друзей". На ней, кроме Кернеса, есть также Фукс и гражданин России Александр Шишкин.

      "Через год, уже после революции, оба друга Кернеса решением горсовета стали почетными гражданами города. Из-за этого разразился скандал. Ведь Шишкин – член Совета федерации России и поддерживал аннексию Крыма. Суд позже отобрал харьковское звание у него. Фукс же остался лучшим другом Кернеса и почетным гражданином города, в котором он реализовал несколько меценатских проектов", – добавила журналистка.

      Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" 17 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Геннадий Кернес Деньги Бизнес Видеоблоги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      сегодня , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 571
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      сегодня , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 137
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сегодня , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 88
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сегодня , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 465
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 822
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Оригинальные и яркие: обзор главных елок Украины (Фото)
       1 января 2015 , 11:02 1
      Дочь экс-беркутовца Кусюка влюблена в Москву и путешествует по Европе
       13 июня 2017 , 20:13
      Главные новости футбола 29 августа: Определились участники Лиги чемпионов, Шевченко вызвал форварда в сборную Украины
       30 августа , 07:00
      "Они должны за это ответить". Жесткая реакция на скандальные "лайки" Пятова и Беседина для Тимати, Путина и Кадырова
       10 октября , 16:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук